Ekstraliga rugby: Dwa spotkania wagi ciężkiej

Tegoroczna jesień w Ekstralidze jest bardzo ciekawa i nie brakuje w niej zaskoczeń. Choć faworytami na ten moment wydają się być Orlen Orkan Sochaczew i Awenta Pogoń Siedlce, to za ich plecami wciąż nie brakuje zespołów z ambicjami by pokrzyżować szyki liderom. Jednym z nich jest Energa Ogniwo Sopot, które otworzy ósmą kolejkę meczem z Drew Pal 2 Lechią Gdańsk. Wicemistrzowie Polski stracili drugą lokatę w lidze po decyzji Komisji Gier i Dyscypliny, która odebrała im zwycięstwo w starciu z Pogonią. W tej sytuacji każdy mecz i zwycięstwo z bonusem jest na wagę złota w kontekście walki o mistrzostwo Polski. Przed dwoma tygodniami Lechia co prawda postawiła się liderowi z Sochaczewa, ale w tej konfrontacji, z pewnością nie będzie faworytem. Sopocianie mają bardziej doświadczoną i zgraną drużynę, która doskonale zna smak zwycięstwa i będzie chciała go poczuć również w sobotę.

Aż trzy mecze kolejki zostaną rozegrane w niedzielę. Pierwszy z nich zapowiada się bardzo emocjonująco, ponieważ zmierzą się w nim piąty i szósty zespół w tabeli. Juvenia podejmuje Edach Budowlanych Lublin. Obie drużyny mają tyle samo punktów i serię przegranych, którą chcą przełamać. Lublinianie choć mają dość ograniczony skład, to dysponują mocnym i dobrze współpracującym na boisku trzonem zespołu. Ich siłą, zwłaszcza w grze otwartej jest młyn, dlatego Smoki z pewnością będą musiały wykazać się w defensywie. Jednocześnie w ostatnich meczach krakowianie wydawali się nie wykorzystywać swojego potencjału w ataku, więc jeśli chcą pozostać w grze o medale, muszą zdecydowanie lepiej zaprezentować się w ofensywie.

Najciekawszym meczem kolejki będzie prawdopodobnie konfrontacja Awenty Pogoni Siedlce z Life Style Catering Arką Gdynia. Drugą i czwartą drużynę ligi dzieli obecnie siedem punktów, ale po przegranych z Orkanem i Ogniwem, to dla Buldogów ostatnia szansa, by udowodnić swoją moc w starciu z drużynami czołowej trójki. W obu wspomnianych spotkaniach Arka pokazała charakter i była niezwykle wymagającym przeciwnikiem. W Siedlcach mogą więc spodziewać się, że nie będzie to „wizyta”, a raczej „wyprawa bitewna” ekipy z Trójmiasta. Pogoń to zespół z największym potencjałem zawodniczym w lidze i świetną pracą trenera Łukasza Nowosza, ale w tej rundzie na boisku już dwukrotnie musieli uznać wyższość rywali. Dlatego nie mogą sobie pozwolić na zlekceważenie najbliższego przeciwnika.

Weekend z ekstraligowym rugby zamknie mecz mistrzów Polski z KS Budowlanymi WizjaMed Łódź. Orlen Orkan Sochaczew będzie żelaznym faworytem w starciu z siódmą drużyną tabeli. Zespół Macieja Brażuka nie przegrał w tym sezonie jeszcze żadnego meczu i trudno się spodziewać, by przerwanie tej passy miało nadejść w najbliższą niedzielę. Zwłaszcza, że sochaczewskie trybuny z pewnością ponownie wypełnią się po brzegi, będąc szesnastym zawodnikiem zespołu. Budowlani z pewnością będą szukać

swoich szans w sile młyna, dobrze rozgrywanych maulach autowych oraz nieprzewidywalności w ataku, gdzie grę kreuje Lucas Niedzwiecki. To może być jednak wciąż za mało na świetnie zorganizowaną i poukładaną grę Orkana.

Spotkania 8. kolejki:



Sobota

16:30 Energa Ogniwo Sopot - Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk 16.30

Niedziela

13:00 RzKS Juvenia Kraków - Edach Budowlani Lublin

14:00 Awenta Pogoń Siedlce - Life Style Catering RC Arka Gdynia

15:30 Orlen Orkan Sochaczew - KS Budowlani Wizjamed Łódź

Pauzuje: Budmex Rugby Białystok

Robert Małolepszy