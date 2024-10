Czy Polska powinna starać się o organizację igrzysk? "Konkurencja jest mocna"

Podczas sobotniego wydania programu nie mogło zabraknąć tematu chęci organizacji przez nasz kraj igrzysk w 2040 roku. Gospodarzem największej imprezy sportowej świata byłaby Warszawa, której władze już w przeszłości myślały o takim przedsięwzięciu, co zaznacza Petruczenko.

- To nie jest zły pomysł, aczkolwiek z mojego punktu widzenia, mamy teraz tak trudną ogólną sytuację polityczną, że podobnie można się oszukać jak prezydent Warszawy - Stefan Starzyński przed wojną. On był pierwszym wizjonerem, który chciał w 1952 roku zorganizować w Warszawie igrzyska olimpijskie, ale wiadomo z jakiego powodu to się nie udało. Tutaj to też może się nie udać - przyznaje otwarcie dziennikarz.

Warto zaznaczyć, że chęć organizacji igrzysk w najbliższych kilkunastu latach wyraziło już wiele nacji. Dodatkowo nasz kraj musi wypracować odpowiedni plan finansowo-infrastrukturalny, ale i sportowy.

- Już teraz pojawia się wiele wstępnych zgłoszeń do organizacji igrzysk w 2036 roku. Są takie kraje jak Indie, Indonezja, Arabia Saudyjska czy Katar. Tych kandydatur jest mnóstwo, więc konkurencja jest bardzo mocna. To nie znaczy, że Polska miałaby przegrać. Dużo ważniejszą sprawą jest strategia rozwoju sportu polskiego. Państwo polskie bardzo mocno zagubiło się, jeśli chodzi o przedstawienie modelu sportu wyczynowego. On już powinien być taki, jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozwija się w wersji amatorskiej w szkołach i na wyższych uczelniach. Czy u nas tak jest? A skąd - skwitował Petruczenko.

Wypowiedź Macieja Petruczenki w załączonym materiale wideo.