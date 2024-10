Fatalna passa przerwana! Zwycięstwo Polaka po nieprawdopodobnej walce

Pierwsza runda była niezwykle wyrównana. Rębecki "naruszył" swojego rywala, sprawiając, że ten nabawił się groźnie wyglądającej kontuzji - opuchlizny w okolicy oka.

W przerwie między rundami sędzia ocenił stan zdrowia Orolbaia i dopuścił go do dalszej walki. Drugie starcie głównie toczyło się w stójce, ale zdaje się, że skuteczniejszy tym razem był rywal Polaka.



Na początku decydującej rundy Rębecki trafił rywala mocnym ciosem i był o krok od wygrania przed czasem. Zaraz potem obalił Orolbaia, ale reprezentant Kirgistanu zdołał wstać. Gdy wydawało się, że Orolbai wrócił do gry, Polak ponownie znalazł się w korzystnej pozycji w parterze. Po chwili to Orolbai był na górze, a pojedynek kończył się w stójce.

Ostatecznie o tym, kto wygrał, zdecydowali sędziowie. Po trzech rundach ich zdaniem lepszy był Rębecki, który wygrał przez niejednogłośną decyzję sędziów.

Rębecki wrócił do UFC po pierwszej porażce pod szyldem amerykańskiej organizacji. W maju tego roku przed czasem pokonał go Diego Ferreira. Wcześniej Polak zanotował trzy zwycięstwa w UFC.

Wcześniej jako ostatni Polak w UFC wygrał Łukasz Brzeski. Miało to miejsce 6 kwietnia 2024 roku. Wówczas polski fighter wagi ciężkiej jednogłośną decyzją sędziów pokonał Valtera Walkera na gali UFC Vegas 89.

Mateusz Rębecki pokonał Myktybeka Orolbaia przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 28-29, 29-28)

BS, Polsat Sport