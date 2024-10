W PlusLidze furory nie zrobił. Teraz trafił do giganta, to już oficjalne

- Jestem bardzo podekscytowany, że mogę być częścią tak historycznego klubu, jakim jest Panathinaikos! Przyszedłem, aby wzmocnić zespół i mam nadzieję, że pomogę nam osiągnąć nasze cele. Cieszę się również, że jestem w pięknych i słonecznych Atenach, podróżując z zaśnieżonej Norwegii - powiedział siatkarz cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Kvalen to prawdziwy obieżyświat. 32-latek grał w wielu krajach, natomiast do Polski zawitał pierwszy raz w sezonie 2012/2013. Wówczas bronił barw Indykpol AZS-u Olsztyn. Do naszego kraju wrócił po dziesięciu latach, aby zasilić szeregi ukraińskiego Barkomu Każany Lwów. Stamtąd na chwilę trafił do Asseco Resovii Rzeszów, a jego ostatnim przystankiem nad Wisłą był GKS Katowice.

Oprócz gry w Polsce oraz rodzimej Norwegii, doświadczony przyjmujący (co ciekawe, w przeszłości występował również na pozycji przyjmującego) grał w japońskim FC Tokio czy belgijskim Greenyard Maaseik. Od 2009 roku jest reprezentantem Norwegii. Do jego największych sukcesów należy Puchar Norwegii oraz dwa mistrzostwa Szwajcarii.

Panathinaikos, mimo że lata świetności na niwie europejskiej ma już za sobą, śmiało można nazwać gigantem. Klub znany przede wszystkim ze swojej piłkarskiej i koszykarskiej sekcji, odnosił również duże sukcesy w siatkówce, a jego barwy reprezentowali m.in. Dawid Murek, Łukasz Żygadło, Paweł Zagumny czy Dante Amaral oraz Guillaume Samica. "Koniczynki" to 20-krotni mistrzowie Grecji, brązowi i srebrni medaliści Pucharu Zdobywców Pucharów, srebrni medaliści Pucharu CEV oraz brązowi medaliści Pucharu Top Teams (dzisiaj Puchar Challenge).