Czas na trzecią odsłonę podcastu Polsat Sport Talk. Tym razem w studiu zagości były Premier, Jan Krzysztof Bielecki. Nie zabraknie więc ciekawych dyskusji zarówno na temat sportu, jak i jego związku z polityką. Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Polsat Sport Talk to kolejny podcast Polsatu Sport. W odróżnieniu od Siatcastu i Futbol Castu, które poświęcone są odpowiednio siatkówce i piłce nożnej, nie będzie on traktował o jednej konkretnej dyscyplinie. Do studia będą zapraszani goście, którzy na różnych polach i w różnym stopniu zajmują się sportem.

ZOBACZ TAKŻE: Dwa gole Piotra Zielińskiego w meczu Inter - Juventus! Debiutanckie bramki w nowym klubie (WIDEO)

Gościem Przemysława Iwańczyka w trzeciej odsłonie podcastu Polsat Sport Talk będzie były Premier, Jan Krzysztof Bielecki. Odbiorcy powinni spodziewać się zatem bardzo ciekawych dyskusji, świeżych punktów widzenia i wniosków, które mogą realnie wpłynąć na kondycję polskiego sportu.

Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja programu Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i online w Polsat Box Go o godzinie 14.00. Wszystkie podcasty Polsatu Sport po zakończeniu transmisji na żywo w całości publikowane są na platformie YouTube oraz na naszej stronie internetowej.

Redakcja