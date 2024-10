Pierwszy złoty medal dla Polski w historii!

Jakub Przygoński zdobył złoty medal w driftingu 3. igrzysk sportów motorowych FIA, które w niedzielę zakończyły się w hiszpańskiej Walencji. To pierwszy złoty medal w historii startów reprezentacji Polski w tej imprezie. W Walencji 39-letni Przygoński był kapitanem zespołu.

To jego drugi medal w driftingu w tej imprezie. Dwa lata temu wywalczył krążek brązowy i przed wyjazdem do Hiszpanii w tym roku nie krył, że... jest poważnie zainteresowany wyższym miejsce na podium.

"Każdy sportowiec marzy o zwycięstwie, ja także. Do startu w Walencji przygotowywałem się od kilku miesięcy i liczę na podium. Ale oczywiście niczego nie można obiecać, w sporcie wszystko się może wydarzyć. I dobre i złe... Mam doskonale przygotowany samochód, cały team przy nim bardzo długo pracował, zobaczymy co się wydarzy" - mówił na konferencji przed wylotem do Hiszpanii.

W finale w Walencji Przygoński pokonał Norwega Simena Olsena.

W klasyfikacji generalnej triumfowali Hiszpanie, zdobywając 18 medali - po sześć złotych, srebrnych i brązowych. Drugie miejsce zajęła ekipa Niemiec - 7 medali (3-2-2), a trzecie Włochy - 3 złote medale. Polska z jednym złotym krążkiem Przygońskiego została sklasyfikowana na 11. pozycji.

Zawody były rozgrywane na Circuit Ricardo Tormo (Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo), torze wyścigowym znajdującym się w Cheste, około 20 km od Walencji. Tor nazwany został imieniem hiszpańskiego motocyklisty Ricardo Tormo, który pochodził z tych okolic.

Obiekt został oddany do użytku 19 września 1999 roku. Ma długość 4,005 km, posiada dziewięć lewych oraz pięć prawych zakrętów i pokonywany jest w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Trybuny mogą pomieścić 120 000 widzów.

Na Circuit Ricardo Tormo odbywa się corocznie, od 1999 roku, Grand Prix Walencji motocyklowych mistrzostw świata. Poza tym odbywają się tam regularnie wyścigi w ramach World Superbike, Mistrzostw FIA GT oraz World Touring Car Championship (WTCC).

BS, PAP