Trener piłkarzy Legii Warszawa Goncalo Feio po wygranej z TSC Backa Topola 3:0 przyznał, że dwa zwycięstwa na początku Ligi Konferencji dają nadzieję na bezpośredni awans do 1/8 finału, ale zaznaczył, iż jego drużyna skupia się na każdym kolejnym występie i krok po kroku będzie dążyć do tego celu.

- Taka myśl się pojawia, ale trzeba robić to, co do tej pory, czyli skupiać się na każdym kolejnym występie. Przed nami trzy mecze w Polsce – dwa w Ekstraklasie, jeden w pucharze. Potem wznawiamy rywalizację w Europie spotkaniem na własnym stadionie. Awans możemy wywalczyć wygrywając mecze, więc o tym musimy myśleć - powiedział Feio po spotkaniu w Serbii.

Teraz "Wojskowi" wracają na krajowe podwórko. W niedzielny wieczór podejmą GKS Katowice, czyli tegorocznego beniaminka. Ekipa z Górnego Śląska radzi sobie bardzo przyzwoicie - ma na koncie 16 punktów po 12 meczach. Plasuje się dzięki temu w środku stawki.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.