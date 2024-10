Gospodarze nie będą faworytami tego meczu, ale we własnej hali zawsze są groźnym zespołem. Jeśli dodać do tego świetnie dobraną przez Gheorge'a Cretu taktykę oraz dobrą dyspozycję Amina Esmaeilnezhada - jest to przepis na sukces. Czy wystarczy na mistrzów Polski? O tym przekonamy się w poniedziałek wieczorem.

Jastrzębianie, mimo że plasują się w "czole" tabeli, mają za sobą jedną "wpadkę" - porażkę 2:3 ze Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa. Ich celem jest zwycięstwo za trzy punkty, ale kibice zgromadzeni w hali Energia z pewnością swoim dopingiem nie będą chcieli im na to pozwolić.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.