Kto jest najszybszym człowiekiem na świecie? To nazwisko nigdy nie zniknie z Księgi Rekordów Guinnessa

Przez lata był nie do pokonania na bieżni. Na koncie ma osiem złotych medali olimpijskich. Jest też absolutnym rekordzistą świata w biegu na 100 metrów. Jamajczyk Usain Bolt to prawdziwa legenda. Jego nazwisko trwale zapisało się w Księdze Rekordów Guinnessa.

Multimedalista olimpijski



Usain Bolt przyszedł na świat 21 sierpnia 1986 roku na Jamajce. W historii sportu zapisał się jako najszybszy człowiek świata. W latach 2008-2016 był absolutnym mistrzem na dystansie 100 i 200 metrów. Aż sześciokrotnie zostawał indywidualnym mistrzem olimpijskim. Do tego dwa złota dołożył z jamajską sztafetą 4 × 100 metrów. W najważniejszych startach był nie do pokonania.

Na koncie ma 11 tytułów mistrza świata



Sprinter z Jamajki dominował także w zawodach mistrzostw świata. Na koncie ma aż 11 złotych medali. Dokładnie 7 z nich zdobył w startach indywidualnych. Do tego dołożył dwa srebrne medale oraz jeden brąz. Pierwszy krążek na dużej imprezie zdobył w 2007 roku, gdy został wicemistrzem świata w biegu na 200 metrów podczas zawodów w Osace. Ostatni krążek zdobył w Londynie w 2017 roku w biegu na 100 metrów. Przez dekadę utrzymywał się na samym szczycie. Na dystansach sprinterskich to ewenement.

Fantastyczne liczby Usaina Bolta na 100 metrów



Swoje wyniki Usain Bolt zawdzięcza wyjątkowej technice biegu oraz ponadprzeciętnemu przygotowaniu motorycznemu. Na dystansie 100 metrów osiągał prędkość w granicach 43-45 km/h.

Do pokonania tego dystansu potrzebował zaledwie 40 do 42. kroków, co jest wybitnym osiągnięciem – jego średnia długość kroku to aż 243-295 cm.

Gdy bił rekord świata na 100 metrów, to aż przez 6,3 sekundy znajdował się w powietrzu. Kontakt stóp z podłożem wyniósł zaledwie 3,28 sekundy.

Rekord nie do pobicia



Usain Bolt to najszybszy człowiek w historii. Najlepszy bieg Jamajczyka miał miejsce 16 sierpnia 2009 roku w Berlinie. Tam pobił rekord świata z wynikiem 9.58 sekundy. Tak szybko nie biegał nikt, wcześniej ani później.

Dla porównania najszybszy Polak w historii na dystansie 100 metrów to Marian Woronin. W czerwcu 1984 roku w Warszawie dystans 100 m pokonał dokładnie w 10 sekund. Rekordzistą Europy jest z kolei Włoch Marcell Jacobs, który w 2021 roku na igrzyskach olimpijskich w Tokio pobiegł w czasie 9.80 sekundy.

Wynik Usaina Bolta jest wyśrubowany do granic możliwości, dlatego sportowiec długo może pozostać na szczycie.

Najszybsi sprinterzy wszech czasów



Bez dwóch zdań Usain Bolt to najszybszy człowiek w historii. Warto jednak poznać nazwiska tych, którzy znajdują tuż za nim. Poniżej znajduje się TOP 10 najszybszych sprinterów wszech czasów.

1. Usain Bolt (Jamajka) - 9,58 s.

2. Tyson Gay (USA) - 9.69 s.

3. Yohan Blake (Jamajka) - 9,69 s.

4. Asafa Powell (Jamajka) - 9,72 s.

5. Justin Gatlin (USA) - 9,74 s.

6. Christian Coleman (USA) - 9,76 s.

7. Trayvon Bromell (USA) - 9,76 s.

8. Fred Kerley (USA) - 9,76 s.

9. Ferdinand Omanyala (Kenia) - 9,77 s.

10. Kishane Thompson (Jamajka) - 9,77 s.

