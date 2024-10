Polska gwiazda bryluje! To zwiastun ostrej walki o miejsce w siatkarskiej kadrze

Malwina Smarzek ma za sobą kolejny znakomity występ w lidze włoskiej. Tym razem polska atakująca poprowadziła swój zespół Pinerolo do wygranej nad Perugią 3:1. Siatkarka od początku tego sezonu spisuje się wybornie, co jedynie zapowiada arcyciekawą walkę o miejsce w składzie reprezentacji.

Dotychczas niezagrożona na pozycji atakującej w drużynie narodowej mogła czuć się Magdalena Stysiak. Smarzek po powrocie do Włoch odzyskuje jednak formę sprzed lat, gdy to ona była pierwszym wyborem selekcjonera. W minionym sezonie reprezentacyjnym 28-latka była zmienniczką Stysiak, przyczyniając się do wywalczenia brązowego medalu Ligi Narodów. Miała również okazję polecieć do Paryża na igrzyska olimpijskie.

Dla Smarzek był to powrót do kadry po dłuższej przerwie, ale wydaje się, że na dobre. Świadczy o tym jej znakomita forma już w nowym sezonie. Polka jest absolutną liderką Pinerolo. We wtorkowym meczu zdobyła 22 punkty, prowadząc zespół do wygranej 3:1 z Perugią. Tym razem nie sięgnęła po nagrodę MVP, ale i tak zasłużyła na wyróżnienie ekspertów oraz dziennikarzy.



Jeżeli Smarzek podtrzyma wysoką dyspozycję w dalszej fazie sezonu, selekcjoner naszej kadry Stefano Lavarini będzie miał spory ból głowy w kontekście obsady pozycji pierwszej atakującej. Oby jednak Włochowi towarzyszyły wyłącznie takie kłopoty...