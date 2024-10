Jastrzębski Węgiel to jeden z trzech polskich klubów, które w sezonie 2024/2025 wystąpią w Lidze Mistrzów siatkarzy. Kiedy mecze jastrzębian? Z kim zagrają w CEV Champions League? Sprawdź terminarz, daty i godziny meczów Jastrzębskiego Węgla w LM siatkarzy.

Jastrzębski Węgiel w nowym sezonie Ligi Mistrzów grać będzie w grupie E. Rywalami mistrzów Polski będą kluby: Chaumont VB 52 Haute-Marne (Francja), SVG Lüneburg (Niemcy) oraz Lewski Sofia (Bułgaria). Jastrzębianie będą w tej stawce zdecydowanym faworytem do zajęcia pierwszego miejsca i bezpośredniego awansu do ćwierćfinału.

Mistrzowie Polski rywalizację w fazie grupowej rozpoczną w środę 13 listopada domowym meczem z Lewskim Sofia. Później czekają jastrzębian wyjazdy do Francji i Niemiec. Rundę rewanżową rozpoczną u siebie konfrontacją z Chaumont VB 52. W piątej kolejce zagrają w Sofii. Rywalizację w grupie zakończą spotkaniem z SVG Luneburg we własnej hali. Co ciekawe, niemiecka drużyna była rywalem jastrzębian również w fazie grupowej poprzedniego sezonu.

Jastrzębski Węgiel jest regularnym uczestnikiem rozgrywek Ligi Mistrzów. Największe sukcesy odniósł w dwóch poprzednich sezonach, w których zagrał w finale. W 2023 roku w decydującym meczu przegrał z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3, a w 2024 z Itas Trentino 0:3. W obecnym sezonie jastrzębianie również mierzą wysoko. Czy znów zagrają w wielkim finale?

W fazie grupowej LM siatkarzy wystartuje 20 klubów, podzielonych na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Zwycięzcy grup uzyskają bezpośredni awans do ćwierćfinałów. Ekipy, które zajmą drugie lokaty oraz najlepsza drużyna z trzeciego miejsca rywalizować będzie w rundzie play-off o awans do 1/4 finału.

Kiedy siatkarze Jastrzębskiego Węgla grają w Lidze Mistrzów?

2024-11-13: Jastrzębski Węgiel – Levski Sofia (środa, godzina 20.30)

2024-11-20: Chaumont VB 52 – Jastrzębski Węgiel (środa, godzina 20.00)

2024-12-04: SVG Luneburg – Jastrzębski Węgiel (środa, godzina 19.00)

2024-12-18: Jastrzębski Węgiel – Chaumont VB 52 (środa, godzina 20.30)

2025-01-16: Levski Sofia – Jastrzębski Węgiel (czwartek, godzina 18.00)

2025-01-29: Jastrzębski Węgiel – SVG Luneburg (środa, godzina 20.30).

Jastrzębski Węgiel – skład na sezon 2024/2025:

rozgrywający: Juan Ignacio Finoli, Benjamin Toniutti

przyjmujący: Timothee Carle, Tomasz Fornal, Luciano Vicentin, Marcin Waliński

atakujący: Łukasz Kaczmarek, Arkadiusz Żakieta

środkowi: Anton Brehme, Norbert Huber, Mateusz Kufka, Jordan Zaleszczyk

libero: Jakub Jurczyk, Jakub Popwiczak.

Trener: Marcelo Mendez.