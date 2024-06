Transferowa bomba w PlusLidze odpalona! To już oficjalne!

Stało się to, na co czekało wielu kibiców Jastrzębskiego Węgla. Klub ze Śląska ogłosił bowiem pozyskanie Łukasza Kaczmarka, który ostatnie lata spędził w Grupie Azoty ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle. Przenosiny filaru reprezentacji Polski to niewątpliwie jeden z największych hitów tegorocznego okienka transferowego w PlusLidze.

O transferze Kaczmarka z ZAKSY do Jastrzębia mówiło się w kuluarach już od dłuższego czasu, ale dopiero we wtorkowy poranek 4 czerwca mistrzowie Polski oficjalnie ogłosili jego pozyskanie.

– Transfer Łukasza Kaczmarka jest dla nas cenny podwójnie. Z jednej strony pozyskujemy niezwykle wartościowego zawodnika na pozycji atakującego, a z drugiej Polaka, przez co odblokowuje nam to limity obcokrajowców na innych pozycjach. W ostatnich latach bardzo dobrze trafialiśmy z graczami na tej pozycji i jestem przekonany, że z Łukaszem będzie podobnie. Przychodzi do nas siatkarz o uznanej marce w PlusLidze, ale także w Europie i na poziomie reprezentacyjnym, który moim zdaniem jest w stanie zapewnić nam ciągłość sukcesów w wydaniu krajowym i może dołożyć coś więcej w Lidze Mistrzów – mówi Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

29-letni Kaczmarek przez wiele sezonów był filarem w ataku kędzierzyńskiej ZAKSY, barwy której reprezentował w latach 2018-2024. W tym okresie zdobył dwa mistrzostwa Polski, cztery Puchary Polski, trzy Superpuchary Polski oraz trzykrotnie sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów. Wcześniej w latach 2015-2018 był siatkarzem Cuprum Lubin, a pierwsze siatkarskie kroki na niwie seniorskiej stawiał w Victorii Wałbrzych w latach 2013-2015.

Kaczmarek to również ostoja reprezentacji Polski, w której występuje od 2017 roku. Z kadrą sięgnął po szereg medali - dwa brązowe, srebro oraz złoto w Lidze Narodów, brąz i srebro w mistrzostwach Europy oraz srebro w Pucharze Świata i mistrzostwach świata.

– Głównym aspektem, dla którego przychodzę do tak wspaniałego klubu jest to, że będę walczył o najwyższe cele. O to, żeby ta drużyna grała na najwyższym poziomie zarówno w Polsce, jak i Europie. Przekonujący dla mnie był pomysł na budowę tego zespołu na najbliższy sezon oraz to, że będziemy walczyć na każdym polu o złote medale. W ciągu sześciu lat, które spędziłem w Kędzierzynie-Koźlu, praktycznie wszystkie finały które rozegrałem, a na pewno około 80-90 procent z nich, były przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi. Zawsze jak tutaj przyjeżdżałem, w Jastrzębiu panowała świetna atmosfera. Będzie mi bardzo miło móc zagrać w tej hali. W minionym sezonie Jastrzębski Węgiel pokazał niesamowitą formę i osiągnął sukcesy, które mam nadzieję będą kontynuowane - zaznaczył Kaczmarek w rozmowie z mediami klubowymi Jastrzębskiego Węgla.

Kaczmarek dołączy do innych byłych zawodników ZAKSY, którzy obecnie grają w Jastrzębiu. Mowa o Norbercie Huberze i Benjaminie Toniuttim. Z zespołu odchodzą z kolei m.in. Rafał Szymura, który wraca do ZAKSY oraz Jurij Gładyr, który będzie reprezentował barwy Aluron CMC Warty Zawiercie.