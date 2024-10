Polskie siatkarki niepokonane od... kwietnia! Ile potrwa seria zwycięstw?

Prosecco Doc Imoco Conegliano z reprezentantkami Polski - Joanną Wołosz i Martyną Łukasik w składzie odniósł 11. zwycięstwo z rzędu we włoskiej Serie A. Zespół pokonał w środę Megabox Ond. Savio Vallefoglia i utrzymał serię meczów bez porażki, która trwa już od... 20 kwietnia 2024 roku.

To był kolejny świetny mecz w wykonaniu mistrzyń Włoch, których barwy reprezentują Joanna Wołosz i Martyna Łukasik. Siatkarki z Conegliano pewnie pokonały Megabox Ond. Savio Vallefoglia w piątej kolejce Serie A i nie pozostawiły żadnych wątpliwości, co do swojego miejsca w tabeli.

Przez całe spotkanie na boisku występowała Joanna Wołosz, z kolei Łukasik nie pojawiła się na parkiecie na przestrzeni trzech krótkich setów wygranych kolejno do 19, 19 i 12.



Swój mecz we włoskiej lidze rozegrał także Numia Vero Volley Milano, który prowadzi selekcjoner reprezentacji Polski - Stefano Lavarini. Drużyna z Mediolanu była o krok od porażki przegrywając już 1:2 z florenckim Bistone, ale odwróciła losy spotkania i wygrała po emocjonującym tie-breaku.

