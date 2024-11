Robert Lewandowski imponuje znakomitą dyspozycją w ostatnich tygodniach. Kapitan reprezentacji Polski jest wiodącym graczem Barcelony, a do tego regularnie wpisuje się na listę strzelców. Świetna forma 36-latka została doceniona przez La Liga. Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem października w hiszpańskiej elicie.

W minionym miesiącu "Duma Katalonii" rozegrała trzy mecze ligowe. W pierwszym pokonała na wyjeździe Deportivo Alaves 3:0, a wszystkie gole w tym spotkaniu strzelił Lewandowski. Polak powiększył dorobek bramkowy w starciu z Sevillą. Barcelona wygrała 5:1, a były zawodnik Bayernu Monachium trafił do siatki dwukrotnie.

Pod koniec miesiąca "Blaugrana" zapisała na swoim koncie imponujące zwycięstwo w El Clasico. Podopieczni Hansiego Flicka pokonali Real Madryt 4:0, a Lewandowski zdobył kolejne dwie bramki. Ostatecznie październik w La Liga zakończył z siedmioma golami w trzech spotkaniach. W ten sposób powiększył swoją przewagę w klasyfikacji strzelców. 36-latek ma aktualnie w swoim dorobku 14 trafień. To o siedem więcej niż drugi w tym zestawieniu Ayoze Perez z Villarreal CF.

Dodajmy, iż w zeszłym miesiącu Lewandowski trafiał również w Lidze Mistrzów (dwa gole w meczu z Young Boys i jedna bramka w starciu z Bayernem Monachium). Na listę strzelców nie udało mu się wpisać jedynie w spotkaniach Ligi Narodów, w których reprezentacja Polski mierzyła się z Portugalią i Chorwacją. W meczu z ekipą z Bałkanów napastnik "Dumy Katalonii" zaliczył asystę przy golu Sebastiana Szymańskiego.

Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem października w La Liga. Warto wspomnieć, że od początku sezonu ta nagroda co miesiąc przypada piłkarzom Barcelony. W sierpniu najlepszy okazał się Raphinha, a we wrześniu Lamine Yamal. "Blaugrana" w bieżących rozgrywkach prezentuje się znakomicie. Obecnie prowadzi w tabeli La Liga z przewagą sześciu punktów nad drugim Realem Madryt. Kolejny mecz Lewandowski i spółka rozegrają 3 listopada. Będzie to starcie derbowe z Espanyolem.