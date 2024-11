Spotkanie w Zabrzu zapowiada się arcyciekawie, ponieważ gospodarze złapali ostatnio wiatr w żagle, czego dowodem dwie wygrane - u siebie ze Stalą Mielec 3:1 oraz na wyjeździe z Widzewem Łódź 2:0. Teraz poprzeczka jednak zostanie zawieszona o wiele wyżej.

Na Górny Śląsk zawita bowiem Jagiellonia, której passa meczów bez porażki jest jeszcze bardziej imponująca. Podopieczni Adriana Siemieńca ostatni raz ulegli 14 września w Poznaniu z Lechem 0:5. Był to wstrząs, który sprawił, że mistrzowie kraju w sześciu kolejnych spotkaniach odnieśli pięć zwycięstw i zanotowali jeden remis. Do tego należy dodać dwie wygrane w Lidze Konferencji oraz triumf w Pucharze Polski, co w sumie daje serię dziewięciu potyczek bez porażki.

Białostocczanie zajmują trzecie miejsce w tabeli ze stratą dwóch punktów do drugiego Rakowa i trzech "oczek" do liderującego Lecha. Oba zespoły zagrały już jednak w tej kolejce. O ile częstochowianie pokonali Stal Mielec 1:0, tak poznanianie sensacyjnie ulegli w Niepołomicach Puszczy 0:2. A to sprawia, że triumf "Jagi" nad Górnikiem pozwoli jej wyprzedzić RKS i zrównać się dorobkiem z "Kolejorzem".

A jak wygląda sytuacja Górnika? Zabrzanie plasują się w środku stawki - na dziewiątej pozycji z siedmioma punktami przewagi nad strefą spadkową oraz dziesięcioma "oczkami" mniej od trzeciej Jagiellonii.

W poprzednim sezonie Górnik wygrał u siebie z Jagiellonią 2:1.

