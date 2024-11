Co za pech Neymara! Rok czekania i... znowu kontuzja

Ostatni okres nie jest zbyt łaskawy dla brazylijskiego gwiazdora. Neymar przez niemal rok leczył kontuzje i kiedy wydawało się, że na stałe wróci do gry, Brazylijczyka dopadł kolejny uraz.

Wszystko miało miejsce w meczu azjatyckiej Ligi Mistrzów pomiędzy Al-Hilal a Esteghlal F.C. Neymar pojawił się na boisku w 58. minucie. Niestety w końcówce spotkania był faulowany przez jednego z rywali i w konsekwencji musiał opuścić murawę. Brazylijczyk łącznie zagrał w tym meczu niespełna 30 minut. Na razie nie wiadomo, co dolega gwiazdorowi. Schodząc trzymał się za prawe udo.

ZOBACZ TAKŻE: Szok! Messi wróci do Barcelony?

Był to dopiero drugi występ 32-latka w tym sezonie. Brazylijczyk wrócił po kontuzji 21 października w spotkaniu azjatyckiej Ligi Mistrzów z Al-Ain (rozegrał wtedy kwadrans). Neymar przez rok zmagał się z urazem kolana (zerwanie więzadła krzyżowego), którego nabawił się w meczu eliminacji mistrzostw świata 2026 z Urugwajem w październiku 2023 roku.

W spotkaniach ligi saudyjskiej Brazylijczyk nie może grać do stycznia, gdyż w związku z kontuzją nie został do nich zgłoszony. W Al-Hilal, do którego trafił w sierpniu 2023, rozegrał jedynie 7 spotkań, strzelając gola i notując 3 asyst.

IM, Polsat Sport