Szwedzki napastnik Mikael Ishak przedłużył we wtorek kontrakt z Lechem Poznań na kolejne dwa sezony - do końca czerwca 2027 roku. 31-letni piłkarz, który w "Kolejorzu" występuje od 2020 roku, jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii klubu.

Ishak już po raz drugi przedłużył umowę z poznańskim klubem. Ta ostatnia wygasała z końcem obecnego sezonu. Szwed praktycznie od pojawienia się w Poznaniu, jest kluczowym zawodnikiem drużyny, dlatego władze Lecha podjęły negocjacje, by zatrzymać napastnika w swoich szeregach.

"Mamy przyjemność ogłosić, że zostaje z nami kolejny ważny piłkarz, kapitan zespołu i jeden z liderów w szatni. Mikael Ishak podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku. Mika raz jeszcze nam zaufał, doskonale czuje się z rodziną w Poznaniu i mamy nadzieję, że dołoży kolejne piękne rozdziały do tej historii, którą już tutaj napisał" - powiedział dyrektor sportowy "Kolejorza" Tomasz Rząsa cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Jak dodał, wartość sportowa szwedzkiego snajpera jest nieoceniona.

"To świetny napastnik, który na murawie pracuje dla drużyny, a przy tym jest niezwykle pożyteczny w polu karnym przeciwnika. Już w tym momencie jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii klubu, a jestem przekonany, że jego rekordy strzeleckie zostaną jeszcze wyśrubowane i pomoże nam w osiągnięciu sukcesów" - podkreślił.

Ishak rozpoczął przygodę z Lechem od świetnych meczów w eliminacjach i fazie grupowej Ligi Europy w sezonie 2020/21. Szwed łącznie zdobył osiem goli i został królem tych rozgrywek ex equo z Harrym Kane'm, który wówczas występował w Tottenhamu Hotspur. Kolejny sezon przyniósł mistrzostwo Polski na stulecie klubu, a Ishak był już kapitanem drużyny i zdobył 18 bramek. 31-latek jest obecnie najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii klubu. Ma 77 goli, co daje mu także czwartą lokatę w klasyfikacjach dotyczących trafień we wszystkich rozgrywkach.

"Jestem niesamowicie zadowolony i dumny z tego, że pozostanę częścią rodziny Lecha Poznań. Do przedłużenia umowy przekonało mnie wiele czynników, a jednym z nich jest fakt, że wraz z najbliższymi czujemy się w tym miejscu wyśmienicie. Moi synowie już grają w klubowej akademii, a żona pozostaje tu bardzo szczęśliwa. Pełnię funkcję kapitana w świetnym zespole, który wspiera tysiące kapitalnych kibiców. Argumentów do związania się z klubem na dłużej było naprawdę mnóstwo" - wyjaśnił swoją decyzję Ishak.

PAP