Kłopoty Legii przed ważnymi meczami. Kluczowy gracz kontuzjowany

Przed Legią Warszawa kolejne ważne spotkania. Najpierw w czwartek podopieczni Goncalo Feio zagrają w Lidze Konferencji z Dynamem Mińsk, a następnie w niedzielę w hicie PKO BP Ekstraklasy zmierzą się z Lechem Poznań. Wszystko wskazuje na to, że w obu meczach nie wystąpi Kacper Tobiasz. Bramkarz stołecznej ekipy doznał kontuzji palca.

Wieści na ten temat przekazał Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej". 22-latek nie trenował w środę z drużyną. Jest niemal przesądzone, że w czwartek w spotkaniu LK jego miejsce w bramce zajmie Gabriel Kobylak. Były golkiper Radomiaka pokazał się ostatnio z dobrej strony w meczu Pucharu Polski z Miedzią Legnica. Legia wygrała 2:1, urodzony w Brzozowie bramkarz kilkukrotnie ratował zespół przed stratą gola wyrównującego.

ZOBACZ TAKŻE: Probierz straci piłkarza? Fatalne wieści tuż przed zgrupowaniem

Obecnie wszystko wskazuje na to, że Kobylaka czekają dwa duże wyzwania. 22-latek najprawdopodobniej stanie między słupkami również w ligowym szlagierze z Lechem Poznań. To spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 10 listopada.

Na razie nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja Tobiasza. Wychowanek stołecznej ekipy od początku sezonu był pewniakiem do gry w wyjściowym składzie. Ponadto regularne bronił dostępu do bramki kadry U-21. Selekcjoner Adam Majewski nie zabrał go jednak na listopadowe zgrupowanie. W najbliższych dniach pewnie dowiemy się, jak długo Tobiasz będzie pauzował.

Po dwóch meczach sytuacja Legii w Lidze Konferencji jest dość komfortowa. Zespół trenera Feio pokonał Real Betis oraz Backą Topolę. Z kompletem punktów drużyna z Warszawy plasuje się na trzecim miejscu w tabeli fazy ligowej. Z kolei w PKO BP Ekstraklasie Legia jest piąta. To pokłosie strat punktów z początkowej części sezonu. Obecnie warszawianie są na fali trzech wygranych. Do prowadzącego Lecha tracą obecnie sześć oczek.