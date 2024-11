Ależ hity, to będzie tenisowe święto! Rozlosowano grupy Nitto ATP Finals

Zawody w Rijadzie rozpoczęły się 2 listopada. Na czwartek zaplanowano ostatnie spotkania fazy grupowej, a w piątek i sobotę odbędą się półfinały i finał. Dzień po tym, jak zakończy się rywalizacja kobiet, uwaga tenisowego świata przeniesie się do Turynu. To właśnie tam w niedzielę 10 listopada rozpocznie się bowiem turniej ATP Finals.

Reguły są bliźniacze jak w przypadku pań. W turnieju udział weźmie ośmiu najlepszych tenisistów. Jeszcze przed losowaniem zostali oni podzieli na cztery koszyki. Wyglądały one następująco:



KOSZYK 1:

Jannik Sinner

Alexander Zverev

KOSZYK 2:

Carlos Alcaraz

Daniił Miedwiediew

KOSZYK 3:

Taylor Fritz

Casper Ruud

KOSZYK 4:

Alex de Minaur

Andriej Rublow

Jak widać - na liście próżno szukać Novaka Djokovicia, który wywalczył kwalifikację do turnieju. Postanowił się jednak z niego wycofać z powodu kontuzji.

"To wielki zaszczyt zakwalifikować się do ATP Finals w Turynie. Nie mogłem się doczekać, by już tam być, ale z powodu kontuzji nie zagram w przyszłym tygodniu. Przepraszam tych, którzy planowali mnie tam zobaczyć. Życzę wszystkim zawodnikom wspaniałego turnieju. Do zobaczenia wkrótce" - napisał Djoković w mediach społecznościowych.

W czwartek wczesnym popołudniem odbyła się ceremonia losowania grup. Tak wyglądają ich składy:

Grupa Iliego Nastasego:

1. Jannik Sinner

2. Daniił Miedwiediew

3. Taylor Fritz

4. Alex de Minaur

Grupa Johna Newcombe'a:

1. Alexander Zverev

2. Carlos Alcaraz

3. Casper Ruud

4. Andriej Rublow

Przypomnijmy, że w grupach rywalizacja toczy się w systemie każdy z każdym. Po trzech kolejkach poznamy natomiast półfinalistów imprezy.