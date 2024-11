Dzień z Ligą Europy zaczniemy o godzinie 18:35, a jako pierwsi na boiska wybiegną piłkarze w Belgii, Turcji, Francji oraz Niemczech.

W sesji wieczornej czeka nas m.in. konfrontacja prezentującego się w tej edycji znacznie poniżej oczekiwań Manchesteru United z klubem Tomasza Kędziory - PAOK-iem Saloniki. Oprócz tego na boisku zobaczymy drużynę, której barwy reprezentuje Sebastian Szymański - Fenerbahce SK. Ich rywalem będą dwukrotni mistrzowie Holandii, AZ Alkmaar.

Przypomnijmy, że od tego sezonu zmagania w europejskich pucharach pod egidą UEFA toczą się w zupełnie nowym formacie. W pierwszej rundzie mamy do czynienia z tzw. fazą ligową, w której zespoły rozgrywają po kilka meczów (bez rewanżów), a ich zdobycze są prezentowane w jednej tabeli - bez podziału na grupy. Czołowych osiem drużyn dostaje się bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast ekipy od 9. do 24. miejsca awansują do 1/16 finału. Pozostałe odpadają z dalszych zmagań. Faza pucharowa toczy się już wedle znanego od lat schematu dwumeczów aż do finału.

Gdzie obejrzeć mecze Ligi Europy? Plan transmisji na czwartek - 07.11

Polsat Sport Premium 3:

18.35: Royale Union Saint-Gilloise - AS Roma

Polsat Sport Premium 4:

18.35: Galatasaray SK - Tottenham Hotspur FC

20.50: Manchester United FC - PAOK FC

Polsat Sport Premium 5:

18.35: OGC Nice - FC Twente

20.50: AZ Alkmaar - Fenerbahce SK

Polsat Sport Premium 6:

18.35: Eintracht Frankfurt - SK Slavia Praga

20.50: AFC Ajax Amsterdam - Maccabi Tel Awiw FC

