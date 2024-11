Udana inauguracja polskiego zespołu w Champions League. Faworyt pokonany!

Siatkarki BKS-u BOSTIK ZGO Bielsko-Biała udanie zainaugurowały zmagania w tegorocznej edycji Ligi Mistrzyń. Polski zespół pokonał we własnej hali Allianz MTV Stuttgart 3:1.

To drużyna naszych zachodnich sąsiadów była faworytem tej konfrontacji. Świadczy o tym początek rywalizacji. Siatkarki ze Stuttgartu objęły prowadzenie 10:5, a w dalszej fazie nawet 18:11. BKS popisał się jednak kapitalnym zrywem, odrabiając niemal wszystkie straty. W pewnym momencie na tablicy świetlnej widniał wynik 21:20 dla ćwierćfinalistek ubiegłorocznej edycji Ligi Mistrzyń. Wydawało się, że przedstawiciel Tauron Ligi pójdzie za ciosem, ale wówczas trzy kolejne akcje padły łupem przyjezdnych, które ostatecznie wygrały 25:22.

Były to jednak miłe złego początki dla Stuttgartu. O ile jeszcze początek drugiego seta był wyrównany, tak jego środkowa część oraz końcówka przebiegała już pod dyktando BKS-u. Bielszczanki triumfowały pewnie 25:19.

Trzecia odsłona była teoretycznie najbardziej wyrównana ze wszystkich. Teoretycznie, ponieważ niemiecki zespół dopiero na finiszu wziął się do gry. Wcześniej BKS prowadził pewnie 18:13 i 21:17. Przez chwilę zrobiło się gorąco, gdy ekipa z Bundesligi zbliżyła się na punkt. Decydujący cios należał do polskiej drużyny, która zwyciężyła 25:23.

Tie-break wisiał w powietrzu! Allianz MTV Stuttgart podrażniony dwoma wcześniejszymi partiami zaczął od mocnego uderzenia, prowadząc 12:7. Bielszczanki szybko jednak doprowadziły do wyrównania 13:13, a niedługo później same przejęły inicjatywę. Przy stanie 20:19 udało im się wygrać trzy kolejne akcje, co okazało się przełomowe. Finalnie BKS wygrał 25:20 i cały mecz 3:1!

Polski zespół udanie zainaugurował zmagania w Champions League. Kolejny mecz w tych rozgrywkach zagra już 13 listopada - na wyjeździe z rumuńskim Voluntari. W grupie BKS rywalizuje jeszcze z włoskim Scandicci.

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Allianz MTV Stuttgart 3:1 (22:25, 25:19, 25:23, 25:20)