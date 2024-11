Pech reprezentanta Polski. Złamał palec na treningu

Skrzydłowy Wolfsburga złamał palec u ręki podczas ostatniego treningu, co zmusiło go do przejścia zabiegu. Choć kontuzja stawia pod znakiem zapytania jego występ w najbliższym meczu Bundesligi przeciwko FC Heidenheim, trener Ralph Hasenhuttl nie wyklucza możliwości, że Polak zagra w tym spotkaniu. Kamiński, który od lipca 2022 roku reprezentuje barwy "Die Wolfe", jest kluczowym graczem zespołu, co podkreślają jego trzy asysty w obecnym sezonie.

- Jakub Kamiński złamał palec na treningu i dziś przeszedł operację. Teraz jest mu zakładana szyna. Chciałby jutro znowu trenować, ale poczekamy i zobaczymy, jak się wtedy poczuje. Jeszcze nie wykluczam, że zagra w ten weekend – powiedział szkoleniowiec niemieckiego klubu.

Kontuzja byłego gracza Lecha Poznań może również wpłynąć na jego udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski przed meczami Ligi Narodów z Portugalią i Szkocją. 22-latek, który ma na swoim koncie 16 występów w drużynie narodowej, znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera Michała Probierza. Jego obecność na boisku w nadchodzących spotkaniach będzie zależała od tego, jak szybko wróci do pełnej sprawności po urazie.

Kamiński, który przeszedł do Wolfsburga z Lecha Poznań za 10 milionów euro, szybko stał się ważnym ogniwem niemieckiego klubu. Jego kontrakt z Wolfsburgiem obowiązuje do 2027 roku, co świadczy o zaufaniu, jakim obdarzył go klub. Mimo pechowego urazu, Polak może wrócić do gry w najbliższym czasie, kontynuując swoją karierę zarówno w klubie, jak i w reprezentacji.