Karolina Kowalkiewicz staje przed kolejnym trudnym zadaniem w UFC. Podczas sobotniej gali zmierzy się z Brazylijką Denise Gomes, która przystępuje do tego pojedynku po zwycięstwie nad swoją rodaczką, Eduardą Mourą. Walka 39-letniej Kowalkiewicz zamknie kartę wstępną sobotniego wydarzenia.

Gala rozpocznie się od starcia innej Polki, Klaudii Syguły, która zadebiutuje w federacji. Jej przeciwniczką będzie Angielka Melissa Mullins, która posiada taki sam bilans jak 25-letnia zawodniczka z Łodzi (6-1).

Karta walk zawiera kilka głośnych nazwisk. Doświadczony w klatce największej organizacji mieszanych sztuk walki na świecie Neil Magny stoczy kolejny pojedynek dla federacji. Tym razem Amerykanin skrzyżuje rękawice z wschodzącą gwiazdą dywizji półśredniej - Carlosem Pratesem - w walce wieczoru wydarzenia.

Gdzie obejrzeć galę UFC z udziałem Kowalkiewicz i Syguły?

Transmisja głównej karty gali UFC z udziałem Karoliny Kowalkiewicz i Klaudii Syguły odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę na Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 22:00. Od godziny 23:00 transmisja będzie kontynuowana na Polsacie Sport 1.

Walka wieczoru:

170 lb: Neil Magny (29-12) vs. Carlos Prates (20-6)

Karta główna:

135 lb: Ricky Turcios (12-4) vs. Benardo Sopaj (11-3)

185 lb: Gerald Meerschaert (37-17) vs. Reinier de Ridder (17-2)

115 lb: Luana Pinheiro (11-3) vs. Gillian Robertson (14-8)

185 lb: Mansur Abdul-Malik (6-0) vs. Dusko Todorovic (12-4)

Karta wstępna:

115 lb: Karolina Kowalkiewicz (16-8) vs. Denise Gomes (9-3) (Polsat Sport 1)

135 lb: Cortavious Romious (9-2) vs. Gaston Bolanos (7-4)

170 lb: Elizeu Zaleski (24-8-1) vs. Zach Scroggin (7-0)

170 lb: Charles Radtke (9-4) vs. Matthew Semelsberger (11-7)

135 lb: Cody Stamann (21-7-1) vs. Da’Mon Blackshear (14-7-1)

185 lb: Tresean Gore (4-2) vs. Antonio Trocoli (12-4)

135 lb: Melissa Mullins (6-1) vs. Klaudia Syguła (6-1) (Polsat Sport 2)