Siatkarska sensacja w polskiej lidze! Takiego wyniku nikt się nie spodziewał

Siatkarki UNI Opole przegrały z Lotto Chemikiem Police 0:3 w meczu 7. kolejki Tauron Ligi. Gospodynie rozegrały słabe spotkanie i poniosły klęskę w starciu z niżej notowanymi rywalkami. Dla drużyny z Polic to drugie zwycięstwo w obecnym sezonie, a pierwsze za komplet punktów.

W premierowej partii siatkarki Chemika szybko zaczęły budować przewagę (4:8). Gospodynie słabo prezentowały się w przyjęciu, popełniały błędy, co rywalki wykorzystały w dalszej części seta. Drużyna z Polic powiększyła przewagę (12:18) i kontrolowała sytuację w końcówce. Trzy ostatnie akcje to trzy punktowe bloki przyjezdnych, które zapisała na swym koncie Magdalena Ociepa (16:25).

Druga odsłona miała podobny przebieg do poprzedniej. Policzanki odskoczyły na kilka punktów na początku (5:9), a w środkowej części seta jeszcze powiększyły różnicę (10:16). Opolanki zerwały się do walki, po dwóch asach Pauliny Reiter zmniejszyły różnicę (14:17), ale końcówka znów należała do Chemika. Przyjezdne były skuteczniejsze w ataku, nadal lepiej prezentowały się w bloku i znów pewnie wygrały. Ostatni punkt dał im błąd rywalek w ataku (17:25).

Początek trzeciej odsłony był wyrównany (10:10), ale środkowa część to festiwal błędów siatkarek z Opola. To ułatwiło zadanie ekipie Chemika, która szybko odskoczyła przeciwniczkom (10:14, 14:20). Przestrzelona zagrywka gospodyń oznaczała piłkę meczową (17:24), a dwie akcje później Dominika Pierzchała skończyła atak (18:25) i wielka niespodzianka stała się faktem.

Skrót meczu UNI - Chemik:



Najwięcej punktów: Elan McCall (9) – UNI; Anna Fiedorowicz (13), Dominika Pierzchała (12), Martyna Grajber-Nowakowska (12) – Chemik. Policzanki były skuteczniejsze w ataku, dominowały w bloku (4–12, 7 punktów Pierzchała); gospodynie popełniły aż 23 błędy (przy 10 rywalek). MVP: Anna Fiedorowicz (12/22 = 56% skuteczności w ataku + 1 blok; 37% pozytywnego przyjęcia).

UNI Opole – Lotto Chemik Police 0:3 (16:25, 17:25, 18:25)

UNI: Elan McCall, Aleksandra Cygan, Katarzyna Zaroślińska-Król, Guewe Diouf, Katarzyna Połeć, Julia Bińczycka – Adriana Adamek (libero) oraz Paulina Reiter, Marta Pamuła, Piper Matsumoto, Natalia Kecher. Trener: Nicola Vettori.

Chemik: Anna Fiedorowicz, Magdalena Ociepa, Julia Hewelt, Martyna Grajber-Nowakowska, Dominika Pierzchała, Elena Baić – Agata Nowak (libero). Trener: Dawid Michor.