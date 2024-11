Play-off PlusLigi nie dla Zawiercia! Decyzja zapadła

Podczas konferencji prasowej przed pierwszym meczem Aluron CMC Warty Zawiercie w tej edycji Ligi Mistrzów, którą zorganizowano w ArcelorMittal Park, przekazano również ważną decyzję dotyczącą rozgrywek o mistrzostwo Polski. W przypadku awansu do czołowej ósemki, Arena Sosnowiec będzie gościć również mecze play-off PlusLigi.

– Bardzo często podkreślam, że dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, żeby zagłębiowski sport był zjednoczony, żeby ze sobą współpracował. Dlatego to dla mnie ogromny zaszczyt gościć Aluron CMC Wartę Zawiercie właśnie tutaj. Cieszymy się bardzo, że na koszulkach na meczach Ligi Mistrzów będzie można zobaczyć, że również i my w Sosnowcu jesteśmy dumni z tego, że wielka siatkówka gości w Zagłębiu Dąbrowskim. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość dla wszystkich kibiców, że również tutaj na tym obiekcie będziemy gościć mecze play-off PlusLigi. I ja wierzę w to bardzo mocno, że ta hala zapełni się do ostatniego miejsca – podkreślił Prezydent Miasta Sosnowiec Arkadiusz Chęciński, cytowany przez aluroncmc.pl.

– Nasza historia ArcelorMittal Park jest krótka, ale bardzo bogata, obfituje w szereg różnych topowych wydarzeń sportowych. Od mistrzostw świata w hokeju począwszy, po Ligę Europy w piłce nożnej, a teraz czas na Ligę Mistrzów w siatkówce. Jesteśmy bardzo wdzięczni drużynie, że chce mieszkać u nas, bo jak to mówią często, nieważne, kto zrodził, ważne, kto jaki dom stworzył, żeby ten rozwój był możliwy. Dla nas to perspektywa współpracy, która daje też możliwość prezentacji naszej infrastruktury. Będziemy się starać, by te dwa silne elementy, wspaniały poziom sportowy i nasza infrastruktura dały fantastyczne widowiska – dodała Karina Skowronek, Prezes Zarządu Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o.

Zawierciańska hala nie spełnia standardów wymaganych przez CEV dla meczów europejskich pucharów. Aluron CMC Warta podejmie więc rywali w sosnowieckim ArcelorMittal Park. Jak się okazało rozegra na tym obiekcie również domowe mecze fazy play-off PlusLigi. Oddana do użytku w lutym 2023 roku Arena Sosnowiec może pomieścić na trybunach ponad 3500 widzów, czyli około dwa tysiące więcej niż HWS w Zawierciu. Z Zawiercia do Sosnowca jest około 35 kilometrów, dzięki tej decyzji decydujące mecze Jurajskich Rycerzy będzie mogła śledzić większe grono kibiców tego klubu.

– Dziękuję przede wszystkim Panu Prezydentowi, Pani Prezes za gościnę, za zaproszenie już sprzed roku do tej współpracy. Mamy przyjemność być goszczonym w jednym z najnowocześniejszych kompleksów sportowych w Polsce. Liczę na to, że ten drugi rok współpracy zaowocuje atrakcyjnym nie tylko opakowaniem, ale efektem sportowym. Jeżeli nasz zespół awansuje do play-offów, będą one rozgrywane w hali w Sosnowcu. W związku z tym ten aspekt dostępności miejsc, atrakcyjności i nowoczesności wydarzeń będzie nam towarzyszył również podczas meczów tej fazy – zaznaczył prezes klubu Kryspin Baran.

– Przede wszystkim bardzo cieszymy się, że wracamy do elitarnych rozgrywek Ligi Mistrzów. Cieszymy się też, że będziemy grali akurat tutaj w Sosnowcu. Myślę, że zeszły rok pokazał, jak bardzo dobrze nam się gra w tej hali. Jeśli dobrze pamiętam, to niestety przegraliśmy tylko jednego seta - tego złotego do 15. Wszystkie inne, te do 25, wygraliśmy. Dlatego bardzo wierzę w to, że także jutrzejszy mecz będzie dla nas dobrym otwarciem. Jeżeli chodzi o rozgrywki fazy play-off, to będziemy tutaj już grali wcześniej dużo ważnych spotkań, ten obiekt już też znamy, dlatego cieszymy się, że zagramy ją właśnie w Sosnowcu – podkreślił trener Aluron CMC Warty Michał Winiarski.

– Mamy świetne wspomnienia związane z tym obiektem. Mamy nadzieję, że rozszerzymy też naszą bazę fanów o kolejnych kibiców siatkówki, bo tutaj w Sosnowcu nie ma męskich drużyn siatkarskich na tak wysokim poziomie. Cieszymy się, że ta Liga Mistrzów już się zaczyna, bo to są najbardziej elitarne rozgrywki, jakie mogą być, więc myślę, że świetny czas przed nami – dodał kapitan drużyny Mateusz Bieniek.

Pierwszy mecz Ligi Mistrzów w ArcelorMittal Park w Sosnowcu zostanie rozegrany już w środę 13 listopada o godzinie 18.00. Rywalem Aluron CMC Warty Zawiercie będzie austriacki Hypo Tirol Innsbruck. Kolejne spotkania grupowe zaplanowano na 18 grudnia z belgijskim Knackiem Roeselare oraz 29 stycznia z włoskim Allianzem Milano. Faza play-off PlusLigi wystartuje natomiast w ostatni weekend marca.

Polsat Sport, aluroncmc.pl