Film dokumentalny „Legenda. Hubert Jerzy Wagner” uhonorowany w Mediolanie!

Festiwal, którego organizatorem jest FICTS (Federation Internationale Cinema Television Sportifs), trwał od 5 do 9 listopada. Wydarzenie SPORT MOVIES & TV od lat cieszy się dużym uznaniem w świecie sportu. W tym roku odbyła się już jego 42. edycja. FICTS działa przy MKOI, promując olimpijskie wartości poprzez łączenie siły sportu ze sztuką filmową.

Federacja zrzesza aż 130 krajów. Przewodniczy jej włoski przedsiębiorca i menedżer sportowy, prof. Franco Ascani, który jest również pomysłodawcą festiwalu. W tegorocznej edycja SPORT MOVIES & TV udział wzięło 107 reżyserów i producentów filmowych oraz 172 gości z całego świata, w tym przedstawiciele władz oraz mistrzowie olimpijscy.



Nagrodę odebrali Leo Wencel członek Stowarzyszenia Wspieramy Polska Siatkówkę oraz członek Zarządu PZPS i Kierownik produkcji filmu Anna Adamiak.



Dokument Wojciecha Królikowskiego i Wojciecha Jędrzejewskiego jest przede wszystkim opowieścią o życiu Huberta Jerzego Wagnera widzianą z perspektywy jego podopiecznych, zawodników „Złotej drużyny”, oraz najbliższych członków rodziny. Film trwa 53 minuty i jest podzielony na trzy części. Jego zaletą jest bogactwo materiałów archiwalnych, dokumentujących sukcesy polskich siatkarzy i pokazujących kulisy ich przygotowań do Mistrzostw Świata w 1974 roku i Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku.

Producentem dokumentu jest Stowarzyszenie Wspieramy Polską Siatkówkę.

– Nagroda, którą przywieźliśmy z Mediolanu jest wspaniałym ukoronowaniem naszej ponad dwuletniej pracy. Jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia i dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w powstaniu naszego filmu – powiedział Wojciech Jędrzejewski, autor scenariusza i producent wykonawczy.

"Legenda. Hubert Jerzy Wagner" miał swoją premierę w lipcu tego roku. Do tej pory obejrzało go ponad 600 tys. widzów, co na film dokumentalny jest doskonałym wynikiem.

