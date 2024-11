"The Tartan Army" są w trakcie fatalnej serii ośmiu meczów bez zwycięstwa. Z zaledwie jednym punktem na koncie zajmują ostatnie miejsce w grupie 1 dywizji A. Grupowi rywale Polski przystępują do tego zgrupowania osłabieni brakiem dwóch kluczowych napastników - Che Adamsa oraz Lewisa Morgana. Szkoci zagrają w ostatniej kolejce wyjazdowy mecz z Polską, który może okazać się decydujący w kontekście spadku do niższej dywizji.

ZOBACZ TAKŻE: Kłopoty Portugalczyków. Kolejna gwiazda nie zagra w meczu z Polakami

Ich rywalami będą Chorwaci, którzy w ostatnim meczu Ligi Narodów zremisowali po emocjonującym starciu z reprezentacją Polski 3:3. Bramki dla Polaków zdobyli Piotr Zieliński, Nicola Zalewski i Sebastian Szymański, natomiast dla ekipy "Vatreni" trafili Borna Sosa, Petar Sucić oraz Martin Baturina. Podopieczni Zlatko Dalica zajmują drugie miejsce w grupie z siedmioma punktami, co obecnie daje im awans do ćwierćfinałów rozgrywek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Szkocja - Chorwacja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

ŁO, Polsat Sport