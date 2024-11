Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle w hicie 12. kolejki PlusLigi. Kto wygra to starcie? Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w sobotę w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

W tym sezonie PlusLigi sposób na wicemistrzów Polski znaleźli między innymi siatkarze Projektu Warszawa i Trefla Gdańsk. Czy ZAKSA dołączy to tego grona? Z pewnością to zadanie nie będzie należało do najłatwiejszych.

Pozycja w ligowej tabeli wskazuje na to, że minimalnym faworytem będzie zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego. Zawiercianie plasują się na czwartej pozycji, a kędzierzynianie - na piątej.

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek w sobotę o godzinie 14:45.