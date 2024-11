Ogromna zmiana w światowej siatkówce! Kluczowa decyzja zapadła

Dzięki zdecydowanemu poparciu delegatów siatkarskich federacji z całego świata, Fabio Azevedo będzie kierował organizacją przez następnych osiem lat. Jego poprzednik - ustępujący właśnie dr Ary Graca pozostawał u steru FIVB od 2012 roku.

Zobacz także: Kluczowe zmiany w europejskiej siatkówce. Jest nowy prezydent CEV

Przed wyborami Fabio Azevedo podzielił się swoją Strategiczną Wizją na lata 2024–32, zobowiązując się do wprowadzenia siatkówki w kolejną fazę rozwoju, poprzez dalsze podnoszenie profesjonalnych standardów tego sportu, rozszerzenie jego zasięgu zarówno wśród praktykujących, jak i kibiców na całym świecie oraz dążenie do podwojenia obecnej 800-milionowej globalnej liczby fanów.

– Jestem zaszczycony, pełen pokorny i wdzięczny, że zostałem wybrany, aby służyć globalnemu ruchowi siatkarskiemu przez najbliższe osiem lat. Przez ostatnie 12 lat siatkówka doświadczyła niezwykłego wzrostu, rozwoju i modernizacji na całym świecie, a my mamy okazję budować na bardzo mocnych fundamentach – powiedział Fabio Azevedo.

– Dzięki wsparciu międzynarodowej społeczności siatkarskiej jestem gotowy poprowadzić siatkówkę w kolejną fazę poprzez strategiczną wizję, której przewodzi motto "Razem jako Jedno" oraz kluczowe filary: profesjonalizm, integracja, wzmocnienie i masowe uczestnictwo – dodał.

Po swojej inauguracji Fabio Azevedo ogłosił, że Hugh McCutcheon, który przez kilka lat pełnił funkcję starszego doradcy FIVB, obejmie teraz stanowisko Sekretarza Generalnego FIVB. Pochodzący z Nowej Zelandii McCutcheon rozpoczął swoją przygodę z siatkówką jako zawodnik, nim przeszedł do roli trenera, gdzie w szczególności poprowadził męską reprezentację USA w siatkówce do złota na igrzyskach olimpijskich Pekin 2008, a następnie żeńską reprezentację tego kraju do srebrnego medalu cztery lata później w Londynie.

– Jestem naprawdę zaszczycony i podekscytowany objęciem tej nowej roli w FIVB. Od zawodnika do trenera, do administratora sportowego zarówno na arenie światowej FIVB, jak i na arenie uniwersyteckiej USA, a teraz obejmując to stanowisko, czuję się uprzywilejowany, aby nadal przyczyniać się do sportu, który kocham, w znaczący sposób. Ta chwila wydaje się zarówno surrealistyczna, jak i głęboko satysfakcjonująca, i jestem wdzięczny, że mogę być częścią podróży, która pomoże ukształtować kolejny rozdział tego sportu – zaznaczył Hugh McCutcheon.

Fabio Azevedo jest piątym prezydentem FIVB w historii. Jego poprzednicy to Paul Libaud z Francji (1947–84), Ruben Acosta z Meksyku (1984–2008), Wei Jizhong z Chin (2008–12) oraz Ary Graca z Brazylii (2012–24).

39. Światowy Kongres FIVB trwa od piątku w Porto w Portugalii. Polski Związek Piłki Siatkowej i polską siatkówkę reprezentują na nim prezes Sebastian Świderski oraz Jacek Sęk – wiceprezes i Sekretarz Generalny PZPS.

RM, Polsat Sport, pzps.pl