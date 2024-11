Pierwsze takie derby w historii polskiej siatkówki! Trzy sety i kapitalna atmosfera na trybunach

W rywalizacji na boisku bydgoszczanie wygrali pewnie w dwóch pierwszych setach (25:19 i 25:17). W premierowej partii remis był jeszcze przy stanie 16:16, ale świetną końcówkę zanotowali gospodarze. W trzecim secie emocji było zdecydowanie więcej. Gospodarze prowadzili 24:22, ale Anioły doprowadziły do gry na przewagi. W niej popełnili jednak dwa błędy, co rozstrzygnęło rywalizację na korzyść BKS (26:24).

Najlepszym zawodnikiem (MVP) meczu został wybrany Łukasz Szarek. Atakujący drużyny z Bydgoszczy wywalczył w całym meczu 13 punktów (11/17 = 65% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

Spotkanie w bydgoskiej hali Łuczniczka cieszyło się sporym zainteresowaniem kibiców. Mecz obejrzało 2450 widzów, co jak na pierwszą ligę musi imponować. Wśród nich nie brakowało sympatyków gości.

"Pierwsze, historyczne Kujawsko-Pomorskie święto siatkówki dziś dla Bydgoszczy! Dziękujemy naszym Kibicom za fantastyczny doping na trybunach! Byliście dziś niesamowici" – napisał klub z Torunia w mediach społecznościowych.

"To my wygrywamy Wielkie Derby Kujaw i Pomorza! Dziękujemy drużynie CUK Anioły Toruń za emocjonujące spotkanie i walkę do ostatniej piłki. Na kolejne derby widzimy się w marcu u Was w Toruniu!" – podsumował na swym profilu na Facebooku klub BKS Visła Proline Bydgoszcz.

BKS Visła Proline Bydgoszcz – CUK Anioły Toruń 3:0 (25:19, 25:17, 26:24)