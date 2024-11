Liga Narodów: Polska - Szkocja. Kto wygrał? Jaki wynik?

Mecz Polska - Szkocja to ostatnie spotkanie naszej reprezentacji w fazie grupowej Ligi Narodów. Stawka jest wysoka - podopieczni Michała Probierza walczą bowiem o to, aby uniknąć automatycznej degradacji do Dywizji B. Kto wygrał mecz Polska - Szkocja? Jaki wynik meczu Polska - Szkocja?

Na jedną kolejkę przed zakończeniem rywalizacji w grupie podopieczni Michała Probierza, którzy w piątek ulegli na wyjeździe Portugalii 1:5, zajmują trzecie miejsce z dorobkiem 4 punktów. W meczu ze Szkocją w Warszawie gospodarze będą walczyć o uniknięcie bezpośredniej degradacji. Aby zrealizować swój cel, potrzebują co najmniej remisu. Porażka oznaczałaby natomiast, że Szkocja wyprzedzi Polaków i to ona zajmie trzecie miejsce.

ZOBACZ TAKŻE: Wiemy, kiedy Lewandowski wróci do gry! Przerwa tylko na kadrę?



Sytuacja w biało-czerwonej drużynie nie jest idealna. W obliczu plagi kontuzji selekcjoner musi łatać dziury powstałe w składzie.



- Jestem ponad 20 lat trenerem, ale taki splot okoliczności zdarza się bardzo rzadko. W drugiej połowie, przy tylu zmianach i problemach kadrowych, nie mogliśmy tak przeciwstawić się rywalom, jak robiliśmy to w pierwszej części. Polskiej piłki nie stać na to, żeby - gdy wypadnie tylu piłkarzy z powodu urazów - osiągnąć tutaj dobry wynik. Trzeba przyjąć tę porażkę i podnieść się po takim meczu. Są różne sytuacje życiowe. Również po to przygotowujemy się do tego zawodu przez tyle lat jako trenerzy - mówił po spotkaniu z Portugalią Probierz.



Warto przypomnieć, że przez uraz w obecnym zgrupowaniu nie bierze udziału Robert Lewandowski. Kontuzji doznali także Sebastian Szymański, Bartosz Bereszyński, Taras Romanczuk oraz Jan Bednarek.

Polska - Szkocja. Relacja live i wynik na żywo online

Mecz Polska - Szkocja rozpocznie się o godzinie 20:45. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Polska - Szkocja. Kto wygrał? Jaki wynik meczu Polska - Szkocja?

Tuż po zakończeniu spotkania poinformujemy o jego wyniku w tym artykule. Zapewnimy także wyczerpującą relację, jak i nazwiska ewentualnych strzelców goli.