Oni to zrobili! San Marino z historycznym awansem

San Marino pokonało Liechtenstein 3:1 w meczu dywizji D Ligi Narodów i zapewniło sobie historyczny awans do dywizji C. To pierwsze tak wysokie zwycięstwo drużyny z Półwyspu Apenińskiego.

Spotkanie znacznie lepiej rozpoczęli piłkarze z Liechtensteinu otwierając wynik w 40. minucie po trafieniu Sele. Dzielni Sanmaryńczycy nie poddawali się i już w drugiej połowie ttrafili do siatki Benjamina Buchela. Autorem bramki był Lorenzo Lazzari, a obie drużyny musiały od nowa walczyć o zwycięstwo.

Sensację zapowiadał rzut karny podyktowany w 66. minucie. Do piłki ustawionej na wapnie podszedł Nicola Nanni i pokonał golkipera dając San Marino prowadzenie. Zaledwie dziesięć minut później udaną akcją popisał się Alessandro Golinucci i napisał historię swojego kraju. Po raz pierwszy San Marino wygrało 3:1 ze swoim rywalem, a co więcej pierwszy raz w historii kraj ten awansował do dywizji C Ligi Narodów.



Liechtenstein - San Marino 1:3 (1:0)



Bramki: Sele 40 - Lazzari 46, Nanni 66(k), Golinucci 76

