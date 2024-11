6:0! Demolka w Lidze Narodów

We wtorek odbyły się ostatnie mecze fazy grupowej Ligi Narodów. W Dywizji C Szwecja rywalizowała z Azerbejdżanem. Chociaż zawodnicy ze Skandynawii w tej edycji zmagań na arenie międzynarodowej już udowodnili, na co ich stać, to w tym starciu postanowili wejść na jeszcze wyższy poziom.

Wynik został otwarty już w dziesiątej minucie. Wtedy na listę strzelców wpisał się Dejan Kulusevski. Jeszcze przed przerwą dwa razy do bramki rywali trafił Viktor Gyokeres.

Po przerwie kibice reprezentacji Szwecji również mieli okazje do świętowania. Bramkarz z Azerbejdżanu w 57. minucie ponownie poległ w starciu z Kulusevskim, a minutę po tym, musiał wyciągać piłkę z siatki po strzale Gyokeresa. Napastnik Sportingu przed ostatnim gwizdkiem zdobył jeszcze jedną bramkę.

Tym samym Szwedzi pokonali rywali 6:0 i przypieczętowali swój awans do Dywizji B Ligi Narodów.

Szwecja - Azerbejdżan 6:0 (3:0)

Bramki: Dejan Kulusevski 10, 57, Viktor Gyokeres 26, 37, 58, 70