Czołowy siatkarz klubu PlusLigi wraca po dłuższej przerwie! Zmagał się z chorobą

Po 26 dniach nieobecności spowodowanej zapaleniem płuc, do treningów wrócił Michał Gierżot. Czołowy siatkarz PSG Stali Nysa ma być do dyspozycji trenera za trzy tygodnie.

Przyjmujący Michał Gierżot to jeden z czołowych siatkarzy PSG Stali Nysa. W obecnym sezonie rozegrał sześć spotkań. Po raz ostatni do tej pory zagrał 20 października w wyjazdowym meczu z Treflem Gdańsk. Później siatkarz przechodził zapalenie płuc. Teraz wraca do drużyny po 26 dniach nieobecności i wznawia treningi.

"Po przeprowadzeniu wymaganych badań lekarz udzielił zgody na rozpoczęcie indywidualnego programu treningowego dostosowanego do obecnego stanu zdrowia Michała, który umożliwi mu stopniowy powrót do pełnej aktywności fizycznej po chorobie. Sztab szkoleniowy przewiduje, że Michał będzie do dyspozycji za trzy tygodnie; jego stan zdrowia będzie na bieżąco monitorowany" – poinformował klub w komunikacie.