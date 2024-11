W grupie 3. dywizji A wszystko już jasne. Awans do fazy play-off zapewniły sobie, zgodnie z oczekiwaniami, reprezentacje Niemiec oraz Holandii. Nasi zachodni sąsiedzi we wtorek zagrają wyłącznie o prestiż, ponieważ nikt nie odbierze im pierwszej lokaty. Ich rywalem będą Węgrzy, których czeka baraż o utrzymanie się w elicie. Co prawda "Madziarzy" mogą jeszcze zrównać się "oczkami" z "Oranje" w przypadku ich porażki z Bośnią i Hercegowiną, ale i tak posiadają gorszy bilans w dwumeczu z "Pomarańczowymi".

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w grupie 1. dywizji B. W niej liderujący Czesi podejmą plasujących się na drugiej pozycji Gruzinów. Obie ekipy dzieli dystans zaledwie punktu, a pikanterii dodaje fakt, że trzecia Albania ma taki sam dorobek, co Gruzja. Stawkę zamyka Ukraina, która może spaść do dywizji C, jak i zagrać w barażach o... awans do dywizji A! Ukraińcy tracą bowiem tylko dwa punkty do Gruzinów i Albańczyków.

Emocjonująco będzie także w konfrontacji Walii z Islandią. Wyspiarze zajmują drugie miejsce w grupie 4. i teoretycznie mogą jeszcze postarać się o wygranie grupy i bezpośredni awans do elity. Mało prawdopodobne jednak, aby liderująca i mająca dwa "oczka" więcej Turcja potknęła się na wyjeździe z outsiderem - Czarnogórą, która ma zerowy dorobek. Walijczykom z kolei grozi walka w barażach o grę w dywizji B, ponieważ ich przewaga nad trzecią Islandią wynosi dwa punkty.

Plan transmisji wtorkowych meczów Ligi Narodów:

Bośnia i Hercegowina - Holandia godz. 20:35 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Czechy - Gruzja godz. 20:35 (Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

Węgry - Niemcy godz. 20:35 (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

Albania - Ukraina godz. 20:35 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Walia - Islandia godz. 20:35 (Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)