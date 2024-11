Liga Europejska: Chrobry Głogów - CD Bidasoa Irun. Relacja live i wynik na żywo

Chrobry po czterech kolejkach zajmuje ostatnie miejsce z trzema punktami, ale taki sam dorobek posiada trzeci CSM Constanta. Obie ekipy tracą do drugiego Ystads IF oraz liderującego CD Bidasoa Irun dwa "oczka". A to oznacza, że może jeszcze dojść do sporych przetasowań w tabeli.

Warto podkreślić, że głogowianie na inaugurację rozgrywek zremisowali z CD Bidasoa 33:33, co daje nadzieję na triumf z Hiszpanami na własnym parkiecie.

Chrobry przystąpi do tego spotkania po wyjazdowej wygranej w Orlen Superlidze z Azoty-Puławy 36:34 i w tabeli ustępuje jedynie gigantom z Płocka i Kielc.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - CD Bidasoa Irun od godz. 20:45 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport