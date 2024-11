Czerwona latarnia PlusLigi zwolniła trenera. Ekspert grzmi. "Nie widzę planu B"

We wtorkowym programie "Polsat SiatCast" Jakub Bednaruk i Marek Magiera dyskutowali o odsunięciu Grzegorza Słabego od funkcji pierwszego trenera GKS-u Katowice. Jaka przyszłość czeka zespół ze Śląska? Eksperci nie szczędzili mocnych słów.

W poniedziałek GKS Katowice poinformował w oficjalnym komunikacie o odsunięciu od prowadzenia drużyny trenera Grzegorza Słabego. Taki krok jest najprawdopodobniej pokłosiem słabych wyników drużyny, która zajmuje ostatnie miejsce po 12. kolejkach PlusLigi.

Warto wspomnieć, że Słaby był w sztabie GKS-u Katowice od 2015 roku. W sezonie 2015/16 awansował z drużyną do PlusLigi, a następnie przez cztery sezony pełnił funkcję drugiego trenera. Od sezonu 2020/21 samodzielnie prowadził GKS plasując się kolejno na dziewiątym, ósmym i jedenastym miejscu w tabeli.

- Dla mnie Słaby powinien mieć tabliczkę w hali GKS-u i dozgonną wdzięczność za wszystko. GKS gra tyle, co może. Od początku było wiadomo, że to nie jest zespół na walkę o utrzymanie, dlatego jest tam, gdzie jest. Podoba mi się praca Słabego, ale jestem w stanie zrozumieć, że obie strony muszą być zadowolone, a widziałem ostatnio Słabego i on jest po prostu "zbity" - powiedział w "Polsat SiatCast" Bednaruk.

Obowiązki Słabego przejął dotychczasowy drugi trener - Emil Siewiorek. To również nie podoba się naszemu ekspertowi. Co więcej, martwi się on o dalsze losy drużyny.

- Nie lubię tego, że zwalniasz kogoś i obowiązki przejmuje asystent. To jest ekonomiczne podejście do sprawy, nieprzygotowane. Ja tu nie widzę planu B. Widzę w czarnych barwach przyszłość siatkówki w Katowicach - analizował Bednaruk.

Kolejny mecz GKS Katowice rozegra w Bełchatowie z PGE GiEK Skrą.