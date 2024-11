Polscy piłkarze zatrzymali potęgę! Biało-Czerwoni zaskoczyli na własnym terenie

Reprezentacja Polski do tej pory nie mogła pochwalić się dobrymi wynikami w tej edycji towarzyskiego turnieju Elite League U20. Biało-Czerwoni przed wtorkowym starciem z "Lwami Albionu" mieli na swoim koncie trzy porażki (z Portugalczykami, Niemcami i Włochami) i zaledwie jedno zwycięstwo (z Turkami).

Nic zatem dziwnego, że Polacy nie byli faworytami wtorkowego meczu w Puławach. Warto przypomnieć, że do tej pory Anglicy nie przegrali w tej edycji Elite League U20 ani jednego spotkania.

Mimo to po pierwszej połowie w lepszych nastrojach byli Biało-Czerwoni. W 39. minucie po zamieszaniu w polu karnym Wyspiarzy piłkę do bramki rywali skierował Filip Luberecki. Przez to do przerwy zawodnicy prowadzeni przez Miłosza Stępińskiego prowadzili 1:0.

Szczęście polskich piłkarzy nie trwało jednak zbyt długo. Anglicy wyrównali już na początku drugiej części spotkania. W 51. minucie najpierw świetnym rajdem, a później mocnym strzałem popisał się Dominic Ballard.

Na kwadrans przed końcem podstawowego czasu gry na boisku miała miejsce sytuacja, której żaden z kibiców nie chciał oglądać. Zawodnicy obu reprezentacji zaczęli się przepychać. Jeden z Polaków został nawet powalony na murawę. Interweniować musiał sędzia, który po zamieszaniu pokazał żółty kartonik aż czterem zawodnikom.

Żadna z ekip już do ostatniego gwizdka nie była w stanie zmienić wyniku meczu. Spotkanie zakończyło się zatem remisem 1:1.

Swoje kolejne starcia młodzieżowa reprezentacja Polski rozegra w marcu 2025 roku. Wtedy Biało-Czerwoni w ramach turnieju Elite League U20 zmierzą się z zawodnikami drużyn narodowych Rumunii i Czech.

Polska - Anglia 1:1 (1:0)

Bramki: Filip Luberecki 39 - Dominic Ballard 51