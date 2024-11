Zespół z Mazowsza na swoim koncie ma tylko jedno zwycięstwo i zajmuje 7. miejsce w tabeli grupy A.

Tylko raz, przed rokiem, w swojej hali pokonał węgierskiego giganta 37:30 (18:11), a dzięki zdobytym punktom awansował do fazy play off rozgrywek. Z obecnym bilansem Orlen Wisła nie ma, przynajmniej na razie, prawa nawet myśleć o awansie do fazy pucharowej.

Veszprem HC to jedna z najbardziej utytułowanych europejskich drużyn, która mimo niemal corocznego awansu do Final Four Ligi Mistrzów, nigdy trofeum nie zdobyła. Przed każdym kolejnym sezonem węgierska ekipa zapowiada wygranie Ligi Mistrzów, ale nie udaje się osiągnąć sukcesu. W obecnym po pierwszej fazie rozgrywek zajmuje fotel lidera grupy A.

Trener Sabate docenia klasę rywala. - Veszprem to świetna drużyna, która jest jednym z kandydatów do występu w Final Four. To bez wątpienia jedna z najlepszych drużyn w Europie. Niedawno graliśmy przeciwko nim bardzo wyrównany mecz, który rozstrzygnął się w ostatnich pięciu minutach - przypomniał wynik pojedynku 7. kolejki.

Rzeczywiście, mecz był wyrównany. Do przerwy prowadzili goście 12:10 i choć zaraz na początku drugiej połowy doprowadzili do czterech bramek przewagi, to w 41. min na tablicy był wynik 14:15. Niewielka przewaga Veszprem utrzymywała się przez trzeci kwadrans spotkania, ale w 48. min gospodarze doprowadzili do remisu 18:18. Jeszcze w 58. min goście prowadzili tylko dwoma golami 25:23, ale "nafciarze" nie zdołali zniwelować różnicy i doprowadzić choćby do remisu.

21 listopada obie drużyny ponownie staną naprzeciwko siebie. - Gra w Veszprem jest wyjątkowa, atmosfera tam jest fantastyczna. Bardzo potrzebujemy punktów, jedziemy tam z zamiarem sprawienia niespodzianki. Nie mamy nic do stracenia i postaramy się poprawić w niektórych aspektach gry. Myślę, że przerwa dla reprezentacji narodowych dobrze nam zrobiła. Jedziemy na Węgry bez żadnych kompleksów - zapowiada hiszpański szkoleniowiec.

W przerwie na reprezentację Orlen Wisła wygrała dwa zalegle ligowe spotkania, z MMTS Kwidzyn i Zagłębiem Lubin na wyjeździe i zajęła fotel lidera krajowych rozgrywek. Veszprem w weekend zmierzyło się z Pick Szeged i przegrało 24:28.

- Oczywiście, że ostatni wynik meczu pomiędzy Veszprem a Szeged ma znaczenie. Te spotkania na Węgrzech nie bez powodu noszą miano krajowych derbów. Przegrana w takim pojedynku na pewno spowoduje, że są oni teraz bardziej zmotywowani i bez wątpienia jeszcze lepiej się przygotują – zaznaczył Sabate.

Tego samego zdania jest powracający do drużyny po kontuzji Przemysław Krajewski, który w czwartek będzie do dyspozycji trenera.

- Gramy z liderem grupy A, więc czeka nas trudny mecz na wyjeździe. Mamy świadomość, że bardzo potrzebujemy punktów, dlatego zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby wrócić z nimi do Płocka - zapewnił skrzydłowy Orlen Wisły.

Relacja live i wynik na żywo meczu Veszprem HC - Orlen Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

PAP