Selekcjoner podjął decyzję! Znamy szeroką kadrę reprezentacji Polski na mistrzostwa świata

Na początku 2025 roku rozpoczną się mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Biało-Czerwoni w fazie grupowej czempionatu rozegrają trzy spotkania. Najpierw zmierzą się z Niemcami (15.01), później staną naprzeciwko Czechów (17.01), natomiast na koniec tego etapu turnieju zagrają ze Szwajcarami (19.01).

We wtorek podana została szeroka kadra reprezentacji Polski. Na oficjalnej stronie internetowej Związku Piłki Ręcznej w Polsce pojawiła się lista 35 zawodników, na których postawił Marcin Lijewski. Zobaczcie, kogo wybrał selekcjoner Biało-Czerwonych.

Szeroka kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata:

Adamski Kamil – KPR Ostrovia Sp. z. o. o.

Ałaj Jakub – KPR GO S.A.

Bis Bartłomiej – HSC 2000 Coburg (GER)

Będzikowski Jakub – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Czapliński Mikołaj – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Czuwara Jan – MKS Zagłębie Lubin S.A.

Dawydzik Dawid – SPR Wisła Płock S.A.

Doniecki Antoni – Fenix Toulouse (FRA)

Gębala Maciej – HC Erlangen (GER)

Jankowski Wiktor – MMTS Kwidzyn S.A.

Jastrzębski Marcel – SPR Wisła Płock S.A.

Jędraszczyk Piotr – KPR GO S.A.

Kamiński Oliwier – KPR GO S.A.

Ligarzewski Kacper – Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A.

Marciniak Marek – KS Azoty-Puławy S.A.

Michałowicz Filip – SPR Wisła Płock S.A.

Mielczarski Piotr – BM Guadalajara (ESP)

Morawski Adam – MT Melsungen (GER)

Moryto Arkadiusz – KS Iskra Kielce S.A.

Olejniczak Michał – KS Iskra Kielce S.A.

Papina Maciej – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Paterek Paweł – KS SPR "Chrobry" S.A.

Pietrasik Ariel – Kadetten Schaffhausen (SUI)

Powarzyński Jakub – Dessau-Roßlauer HV (GER)

Przytuła Damian – Tatabányai Kezilabda (HUN)

Rogulski Łukasz – KS Iskra Kielce S.A.

Surgiel Cezary – KS Iskra Kielce S.A.

Syprzak Kamil – Paris Saint-Germain HB (FRA)

Szyszko Jakub – Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A.

Urbaniak Przemysław – KPR Ostrovia Sp. z. o. o

Wasiak Patryk – Abanca Ademar Leon (ESP)

Wałach Miłosz – KS Iskra Kielce S.A.

Widomski Andrzej – KPR GO S.A.

Wojdan Mateusz – KPR GO S.A.

Żyszkiewicz Krzysztof – "Piotrkowianin" Piotrków Tryb. S.A.

Mistrzostwa świata, które odbędą się w Chorwacji, Danii i Norwegii, rozpoczną się 14 stycznia. Finał zmagań został zaplanowany na 2 lutego. Polacy wszystkie swoje spotkania fazy grupowej rozegrają w duńskim Herning.