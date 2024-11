Wystartował Rajd Japonii, Kajetanowicz i Szczepaniak w czołówce

Krótki odcinek specjalny jak zwykle stanowił wielkie widowisko dla licznie zgromadzonych fanów. Beczki pokonywane w poślizgu i skoki przy jeździe równoległej zawsze robią duże wrażenie. Choć próba nie odzwierciedlała trudnych oesów rajdu, była ciekawym przedsmakiem rywalizacji. Kajetanowicz i Szczepaniak pokonali odcinek dobrym tempem i skupiają się teraz na walce, która rozpocznie się w piątkowy poranek (noc z czwartku na piątek polskiego czasu).

– Jesteśmy w Japonii po raz kolejny. Bardzo się cieszę, lubię wracać do tego kraju. Panuje tu fantastyczna atmosfera, tysiące kibiców ogląda nasze zmagania. Dzisiaj na stadionie Toyota miała miejsce piękna ceremonia otwarcia tej ostatniej już w tym roku rundy mistrzostw świata. Przy głośnym dopingu fanów przejechaliśmy krótki, niewiele ponad 2-kilometrowy superoes. To był dopiero przedsmak właściwej rywalizacji, bo od jutra czekają nas kręte i wąskie odcinki, w dużej mierze wytyczone w lasach. Na pewno będzie bardzo ślisko, z drzew cały czas spadają liście i w zasadzie nie wiadomo, kiedy i gdzie się pojawią. W tej chwili mamy piękną pogodę i jest sucho, ale aura bywa tutaj nieprzewidywalna. W zasadzie niezależnie od warunków, Rajd Japonii jest solidnym wyzwaniem – mówił po odcinku Kajetan Kajetanowicz, reprezentant ORLEN Rally Team.



Organizatorzy przygotowali na piątkowy etap łącznie osiem odcinków specjalnych. Będą to dwa przejazdy prób Isegami's Tunnel (23,67 km, start o godzinie 23:44 i 5:32 czasu polskiego), Inabu/Shitara (19,38 km, godz. 0:44 i 6:32), Shinshiro (17,41 km, godz. 2:21 i 8:00) oraz Okazaki SSS (2,54 km, godz. 10:34 i 10:44).



Starty Kajetana Kajetanowicza wspierają partner tytularny ORLEN Rally Team – ORLEN S.A., a także partner techniczny Delphi, Pirelli, ORLEN Oil, ATC CARGO S.A. oraz SJS S.A.



Rajd Japonii 2024 - nieoficjalna klasyfikacja WRC2 Challenger po OS 1:



1. Griazin/Aleksandrow (Citroën C3 Rally2) +1:48,9

2. Pajari/Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) +2,0

3. Kovalainen/Kitagawa (Toyota GR Yaris Rally2) +2,1

4. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) +2,2

=. Ingram/Kihurani (Toyota GR Yaris Rally2) +2,2

6. Solans/Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) +2,4

7. Kogure/Luhtinen (Toyota GR Yaris Rally2) +2,8

8. Arai/Matsuo (Škoda Fabia R5) +4,9

9. Chwist/Heller (Škoda Fabia RS Rally2) +5,9

=. Yamamoto/Salminen (Toyota GR Yaris Rally2) +5,9

