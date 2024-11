Byli piłkarzami, zostali trenerami. Szkolą przyszłe pokolenia, dzieląc się swoim doświadczeniem z boiska

Gra na wysokim poziomie w piłkę daje dobre przygotowanie



Bez wątpienia piłkarze mają dobre przygotowanie do tego, aby zostać trenerami. Wszystko dlatego, że w trakcie kariery zawodniczej pracują z różnymi specjalistami. Mogą czerpać z ich warsztatu i wyciągać z niego to, co najlepsze.

Z drugiej strony nie każdy piłkarz dobrze się czuje jako trener. Wielu z nich rezygnuje z tej drogi. Gdy jednak idą w trenerkę, mogą dzielić się z młodymi adeptami piłki nożnej nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale również bogatym doświadczeniem.

W XXI wieku karierę kończyło wielu piłkarzy, którzy wciąż budują swoją karierę szkoleniową. Wśród nich znajdują się m.in.:

· Łukasz Piszczek,

· Nuri Sahin,

· Martin Demichelis,

· Frank Lampard,

· Wayne Rooney,

· Vincent Kompany,

· Ruud van Nistelrooy,

· Hernan Crespo,

· Fabio Cannavaro,

· Andrea Pirlo,

· Thierry Henry,

· Xavi Hernandez.

W artykule zostanie jednak topowa czwórka wybrana ze względu na osiągnięcia i popularność w sezonie 2024/2025.

Zinedine Zidane



Świetnym przykładem jest Zinedine Zidane. W 1998 roku został mistrzem świata z reprezentacją Francji, zdobył też Złotą Piłkę. Na swoim koncie ma wiele sukcesów. Karierę zakończył w 2006 roku po mistrzostwach świata. Jako trener prowadził od tej pory tylko Real Madryt, jednak z ogromnymi sukcesami. Na koncie ma m.in.

· trzy wygrane w Lidze Mistrzów,

· dwa mistrzostwa Hiszpanii.

Pep Guardiola



Pep Guardiola przez lata był podporą FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii. Karierę zakończył w 2006 roku. Szybko zaczął przygodę z trenerką i od lat nie schodzi ze szczytu. Na koncie ma:

· trzy zwycięstwa w Lidze Mistrzów,

· aż 12 tytułów mistrza kraju w takich drużynach jak FC Barcelona, Bayern Monachium i Manchester City.

Jako trener zrewolucjonizował piłkę nożną, ale to nie koniec, bo wciąż pisze swoją piękną historię.

Xabi Alonso



Xabi Alonso to trenerskie odkrycie ostatnich lat. Za nim fantastyczny rok w Bayerze Leverkusen, z którym sięgnął po historyczne mistrzostwo Niemiec. Dotarł też do finału Ligi Europy, bijąc rekordy liczby meczów z rzędu bez porażki. Należy do najgorętszych nazwisk na rynku trenerskim. Jako piłkarz odnosił wielkie sukcesy w Liverpoolu, Realu Madryt i Bayernie Monachium. Karierę zawodniczą zakończył w 2017 roku.

Enzo Maresca



Objawieniem sezonu 2024/2025 na rynku trenerskim jest Włoch Enzo Maresca. Przejął Chelsea i z klubem z Londynu idzie mu bardzo dobrze. W ciągu kilku miesięcy zespół zrobił spory postęp. W tym roku chce walczyć o awans do Ligi Mistrzów oraz o triumf w Lidze Konferencji, gdzie The Blues są faworytami. Jako piłkarz Maresca grał m.in. w Juventusie, Fiorentinie, Sevilli czy Olympiakosie. Zabrakło mu jednak występu w reprezentacji Włoch.