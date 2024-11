Cios dla polskiego sportu. Nie żyje były mistrz kraju

Przez większość kariery zawodniczej oraz szkoleniowej Leszek Strasburger związany był z Gwardią Wrocław. Zwycięstwo nad Stefanem Supłą w 1975 roku zapewniło pięściarzowi tytuł mistrza Polski w kategorii muszej.

Kariera sportowa Strasburgera od początku do końca związana była z wrocławskim klubem. To tam pięściarz świętował największe sukcesy sportowe, a po zakończeniu kariery został pierwszym trenerem. W roli szkoleniowca były mistrz Polski poprowadził między innymi brązowego medalistę olimpijskiego z Barcelony Wojciecha Bartnika. Sukces podopiecznego otworzył Strasburgerowi drogę do zwycięstwa w plebiscycie "Gazety Wrocławskiej" na trenera roku.

Pod jego okiem dojrzewali pięściarsko Maciej Zegan, Andrzej Rżany czy Mariusz Cendrowski. O śmierci byłego pięściarza i trenera poinformował w piątek Polski Związek Bokserski.

Pogrzeb byłego pięściarza odbędzie się 27 listopada o godzinie 12:00 na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Polsat Sport