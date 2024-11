PKO BP Ekstraklasa: Legia Warszawa - Cracovia. Relacja live i wynik na żywo

Porażka 2:5 w ligowym klasyku przy Bułgarskiej sprawiła, że kibice Legii wciąż nie wiedzą na co stać ich zespół w rozgrywkach ligowych. Poza krajowym podwórkiem drużyna ze stolicy imponuje w europejskich rozgrywkach. W Ekstraklasie, ekipa Goncalo Feio gra w kratkę co odzwierciedla dopiero 5. miejsce w tabeli i strata 9 punktów do liderującego Lecha.

Sytuacji i miejsce w tabeli Legia nie zdoła odwrócić w meczu 16. kolejki z Cracovią. Ekipa z Krakowa znajduje się jedno oczko wyżej w tabeli, ale przewaga 4 punktów nad "Wojskowymi" sprawia, że nawet w przypadku zwycięstwa, gospodarze tylko zniwelują stratę.

Na szczęście dla Legii, porażkę w ostatniej kolejce ponieśli również piłkarze Cracovii. Po szalonym meczu w Krakowie, zawodnicy Dawida Kroczka przegrali 3:4 z Motorem Lublin. Wpadka z ligowym beniaminkiem kosztowała ekipę ze stolicy Małopolski ważne punkty. Punkty, które przy wpadce Legii mogły sprawić, że "Pasy" miałyby na koncie o siedem oczek więcej niż Legia.

Czy zawodnicy Goncalo Feio formę z Ligi Konferencji przeniosą na krajowe podwórko? A może spokój w defensywie pod nieobecność Kamila Glika odzyskają obrońcy Cracovii. O tym przekonamy się już za kilka chwil.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

