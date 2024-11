Betclic 1 Liga: Arka Gdynia - Stal Stalowa Wola. Relacja live i wynik na żywo

W tym meczu faworyt jest tylko jeden. Arka Gdynia w meczu ze Stalą Stalowa Wola nie może pozwolić sobie na stratę punktów. Czy przed własną publicznością piłkarze z Trójmiasta dopiszą do ligowego konta komplet punktów? Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Stal Stalowa Wola na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

Przed nami spotkanie 17. kolejki Betclic 1 Ligi. 24 listopada o godzinie 17:00 na boisko w Gdyni wybiegną piłkarze lokalnej Arki, którzy zmierzą się ze Stalą Stalowa Wola. Faworytem są gospodarze, ale goście kilkukrotnie pokazali, że umieją i potrafią urywać punkty faworytom.

Arka dzięki dobrym wynikom w rundzie jesiennej zajmuje obecnie 3. miejsce w ligowej tabeli. Perspektywa awansu do Ekstraklasy przebija się w klubowych kuluarach, ale to powrotu na szczyt jeszcze daleka droga. Wiedzą o tym piłkarze z Gdyni, którzy nie mogą pozwolić sobie na porażkę lub stratę punktów z 17. zespołem ligi. Gospodarze walczą więc o zniwelowanie straty do lidera z Niecieczy. Goście o utrzymanie się w rozgrywkach.

Początek o godzinie 17:00.

