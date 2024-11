Szybkie zwycięstwo zespołu Magdaleny Stysiak. Polka najlepiej punktującą

Zawodniczki Fenerbahce, aktualne mistrzynie Vodafone Sultanlar Ligi, wygrały z Sariyer w trzech krótkich setach - do 15, 13 i 16. Mecz trwał tylko godzinę i trzy minuty, a Stysiak była w nim najlepiej punktującą siatkarką. Polska atakująca zdobyła 15 punktów - 10 w ataku (53 procent skuteczności, 47 procent efektywności), trzy w bloku oraz dwa serwisem.

ZOBACZ TAKŻE: Niedzielne mecze 13. kolejki PlusLigi - 24.11. Plan transmisji TV

15 "oczek" zapisała w swoim dorobku również Szczurowska, jednak jej Nilufer Belediyespor uległ u siebie Vakifbankowi Stambuł 0:3. Drużyna z Bursy tylko w trzecim secie do końca walczyła o wygraną z faworyzowanymi rywalkami, ostatecznie przegrywając 27:29. W dwóch pierwszych partiach Vakifbank zwyciężał bardzo pewnie, do 17 i do 15.

Szczurowska wszystkie punkty zdobyła w ataku, kończąc 15 z 31 prób. Miała 48 procent skuteczności i 23 procent efektywności. Najlepiej punktującą zawodniczką meczu była atakująca Vakifbanku Kiera Van Ryk (22 punkty).

Besiktas Stambuł Olivii Różański znakomicie rozpoczął starcie z bardzo mocnym Eczacibasi Stambuł, niespodziewanie wygrywając pierwszą partię aż 25:13. W kolejnych trzech setach lepsza była już jednak ekipa słynnej Tijany Bosković (26:24, 25:22, 25:16) i to ona zwyciężyła za pełną pulę. W całym spotkaniu najlepiej punktowała właśnie Bosković (19 punktów). Rożański, podobnie jak dwie inne siatkarki Besiktasu, Jovana Brakocević i Saliha Sahin, zakończyła mecz z trzynastoma punktami na koncie (13 skutecznych ataków na 40, 33 procent skuteczności, 20 procent efektywności).

Aydin Buyuksehir Belediyespor, w którym występuje Aleksandra Rasińska, przegrał u siebie 1:3 (25:27, 20:25, 25:23, 19:25) z Zeren Sporem. Była zawodniczka m.in. Energi MKS-u Kalisz zdobyła dla swojej drużyny 12 punktów (10/32 w ataku - 31 procent skuteczności i 9 procent efektywności, dwa punkty serwisem). W ekipie Zeren Sporu błyszczały w tym spotkaniu dwie Serbki - Aleksandra Uzelac (27 punktów) i Brankica Mihajllović (26 punktów).

Po kilku bardzo dobrych występach słabsze spotkanie rozegrała Martyna Czyrniańska. Jej Bahcelievler Belediyespor uległ 0:3 (13:25, 23:25, 14:25) zespołowi Kuzeyboru, a młoda polska przyjmująca zakończyła mecz z tylko trzema punktami w dorobku (3/11 w ataku, 27 procent skuteczności).

Po dziesięciu kolejkach sezonu 2024/2025 w tabeli Vodafone Sultanlar Ligi prowadzi Eczacibasi (27 punktów) przed Vakifbankiem (25 pkt) i Fenerbahce (26 pkt, ale jedna wygrana mniej od Vakifbanku). Bahcelivler jest ósmy (14 punktów, 5 zwycięstw, 5 porażek), Besiktas zajmuje dziewiątą pozycję (11 pkt, bilans 4-6), Aydin dziesiątą (10 pkt, 4-6), a Nilufer przedostatnią, trzynastą (5 pkt, 1-9). Tabelę zamyka Sariyer, który w obecnych rozgrywkach nie wygrał jeszcze ani jednego meczu.

GW, Polsat Sport