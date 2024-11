Był w centrum siatkarskiego skandalu! Teraz wraca do gry

Taylor Sander był kiedyś w centrum skandalu w PlusLidze. Amerykański zawodnik po okresie rywalizacji w siatkówce plażowej, postanowił teraz wrócić do hali.

Sander został sprowadzony do Skry przed startem sezonu 2020/2021. Jego transfer był nazywany hitem i miał pomóc ekipie z Bełchatowa w wejściu na wyższy poziom. Kontuzje Amerykanina sprawiły, że nie miał on takiego wpływu na grę zespołu, jakiej oczekiwali włodarze klubu.

Dziwna sytuacja miała miejsce przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022. Sander nie stawił się w Bełchatowie w wyznaczonym terminie. Jak przyznali sami przedstawiciele drużyny, kontakt z reprezentantem Stanów Zjednoczonych był mocno utrudniony.

"Miał stawić się w Bełchatowie i rozpocząć okres przygotowawczy z drużyną PGE Skry. Kontakt z siatkarzem był utrudniony, a do Polski ostatecznie nie przyjechał. Sander otrzymał kilka kolejnych terminów, by przyjechać do Bełchatowa, jednak prośby i ponaglenia zostały przez Amerykanina zignorowane" - można było przeczytać w oficjalnym oświadczeniu klubu.

Amerykanin już nie wrócił do Bełchatowa. Sander postanowił dokonać sporej zmiany w swojej karierze i zacząć rywalizować w siatkówce plażowej. Jak się jednak okazuje, brązowy medalista igrzysk olimpijskich z Rio de Janeiro z 2016 roku, już niedługo ma wrócić do siatkówki halowej. Na mediach społecznościowych zawodnika pojawiło się zaskakujące ogłoszenie.

"Tej zimy wracam do gry w hali! Domyślacie się gdzie?" - napisał siatkarz.

Jeszcze nie wiadomo, który klub podpisał kontrakt z Amerykaninem. W komentarzach pod postem pojawiają się domysły dotyczące zespołów z Japonii, Brazylii i... Polski!