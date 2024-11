PlusLiga: Cuprum Stilon Gorzów - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

To może być bardzo ciekawe spotkanie w kontekście układu tabeli. Siatkarze Norwida na dobre zadomowili się w najlepszej ósemce, a gorzowianie aspirują, by się do niej dostać. Na razie plasują się na dziewiątym miejscu. Czy po tym meczu się to zmieni?

ZOBACZ TAKŻE: "Muza siatkówki" kończy karierę. "Moje marzenia spełniły się bardziej, niż sobie to wyobrażałam"

W poprzedniej kolejce drużyna prowadzona przez Andrzeja Kowala poniosła dotkliwą porażkę z PGE Projektem Warszawa. Częstochowianie z kolei wygrali u siebie z ekipą Indykpolu AZS Olsztyn.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cuprum Stilon Gorzów - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.