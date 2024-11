Nie żyje Jan Furtok. Legendarny napastnik reprezentacji Polski miał 62 lata

We wtorek 26 listopada GKS Katowice za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej przekazał bardzo smutną informację. Zmarł Jan Furtok - legendarny napastnik "GieKSy" i wielokrotny reprezentant Polski. Odszedł w wieku 62 lat.

Furtok przez większość swojej kariery był związany z klubem z Katowic. Jako piłkarz występował w nim w latach 1979-1988 oraz 1996-1997. W tym czasie zdobył 122 bramki w 299 spotkaniach. Dzięki temu jest najlepszym strzelcem w historii GKS-u. Reprezentował również barwy takich zespołów jak Hamburger SV oraz Eintracht Frankfurt.

Polscy kibice Furtoka znają również z występów w drużynie narodowej. Napastnik grał z orłem na piersi w 36 oficjalnych spotkaniach, w których dziesięć razy trafiał do bramki rywali. Brał udział w mistrzostwach świata w 1986 roku.

Po zakończeniu piłkarskiej kariery nadal był związany z katowickim zespołem. Został trenerem młodzieży. Później pracował jako dyrektor sportowy i szkoleniowiec pierwszego zespołu. Przez pewien czas pełnił także funkcję prezesa GKS-u.

"Jego status legendy jest niepodważalny, jednak nasz "Jasiu" nigdy nie domagał się specjalnego traktowania. Miał GieKSę w sercu i na przestrzeni wielu lat reprezentował zarówno barwy Klubu, jak i całe Katowice" - można przeczytać na stronie klubu z Katowic.

W wieku 62 lat zmarł 𝗝𝗮𝗻 𝗙𝘂𝗿𝘁𝗼𝗸 - największa legenda GKS-u Katowice.https://t.co/g6JpkGRJ2l pic.twitter.com/5mBEoCq91M — GKS Katowice (@_GKSKatowice_) November 26, 2024

Numer 9, z którym występował w GKS został oficjalnie zastrzeżony.

W 2019 roku Furtok został uhonorowany przez PZPN, który z okazji swojego 100-lecia umieścił rodowitego katowiczanina wśród stu najwybitniejszych reprezentantów Polski.

W 2021 roku odsłonięto w Katowicach mural przedstawiający legendę GKS.

- Miałem przyjemność poznać go bardzo wcześnie w reprezentacji, grać z nim. To znakomity piłkarz, kumpel, człowiek, co jest niesamowicie ważne. Kto nie rozpozna tego charakterystycznego wąsa, znanego w kraju i zagranicą? Cieszę się, że mogliśmy grać razem. Lata mijają, już nie pogramy, ale jeszcze będziemy razem kibicować – mówił wtedy kolega z kadry, a obecnie trener Górnika Zabrze Jan Urban.

Prezydent miasta Marcin Krupa dziękował Furtokowi za jego piłkarskie dokonania. - Dziękuję za to, co zaszczepiłeś młodym ludziom, którzy starają się ciebie naśladować. A mural (stojący w pobliżu torów kolejowych) będzie sygnalizował przyjeżdzającym, że są w mieście wielkiego talentu – powiedział podczas odsłonięcia.

