Milan Pawelec kończy sezon najlepszym wyścigiem w mistrzostwach świata

Na torze w portugalskim Estorilu młody nowotomyślanin zakończył pierwszy z dwóch środowych wyścigów na rewelacyjnym, 11. miejscu, mniej niż sekundę za zwycięzcą.

To jego najlepszy rezultat w tym sezonie i wynik, który pozwolił mu zakończyć swój debiut w mistrzostwach świata na 20. pozycji w stawce ponad 30 młodych zawodników z całego świata.

Pawelec, który w tym roku wystartował również - jako pierwszy Polak w historii - w pełnym cyklu towarzyszącej MŚ MotoGP serii Red Bull Rookies Cup, w Portugalii zakończył swoją przygodę z juniorskimi mistrzostwami świata Moto3. Punktował w nich w aż 6 z 11 wyścigów, w których wystartował. Jego najlepszy wynik w cyklu Red Bull Rookies to z kolei czwarte miejsce wywalczone na hiszpańskim torze Motorland Aragon. Plany Milana na sezon 2025 potwierdzone zostaną wkrótce.

„To było dla mnie bardzo dobre zakończenie mojego pierwszego sezonu na prototypowym motocyklu Moto3 i świetne potwierdzenie tego, że przez cały rok robiliśmy z zespołem regularne postępy - mówi Milan Pawelec. - Zawody w Estorilu nie były łatwe, ponieważ w przeciwieństwie do reszty stawki nie ścigałem się tutaj wiosną, a do tego straciliśmy pierwszy trening z powodu zmiennej pogody. Mimo wszystko byliśmy w stanie zakończyć oficjalny trening na 15. pozycji. Do awansu bezpośrednio do drugiej części kwalifikacji zabrakło mi mniej niż jednej dziesiątej sekundy. W obu wyścigach byłem w stanie walczyć o miejsca w punktowanej piętnastce, choć startowałem z dalekiej pozycji, a pierwszy z nich zakończyłem z moim najlepszym wynikiem w tym roku, finiszując w grupie walczącej o zwycięstwo. Drugi wyścig zapowiadał się równie ciekawie. Po starcie spadłem praktycznie na koniec stawki, ale byłem w stanie przebić się do pierwszej piętnastki i walczyć o punkty. Niestety, popełniłem mały błąd na ostatnim kółku i tym razem nie dojechałem do mety. Najważniejsze jest jednak to, że ten rok, jako całość, był dla mnie fenomenalną lekcją ścigania na najwyższym światowym poziomie. Chciałbym za to jeszcze raz bardzo podziękować zarówno mojej rodzinie i zespołowi, jak i wszystkim naszym partnerom. Bardzo dziękuję również polskim kibicom, którzy podczas każdej rundy dopingowali mnie, oglądając wyścigi zarówno z trybun, jak i przed telewizorami”.

„Od początku doskonale wiedzieliśmy, na co stać Milana, a po tym sezonie wie to także cały padok mistrzostw świata - dodaje manager Milana Pawelca i wielokrotny mistrz Polski, Ireneusz Sikora. - Najlepszy wynik wywalczony w ostatniej rundzie to idealne potwierdzenie trajektorii, jaką Milan zmierza w kierunku coraz wyższych kategorii mistrzostw świata i serii Grand Prix, ale także potwierdzenie, że starty w klasie Moto3 były świetną decyzją. Wszystko to nie byłoby możliwe gdyby nie partnerzy, dzięki którym byliśmy w stanie zapewnić Milanowi tak kompleksowy program startów, za co chcielibyśmy bardzo podziękować”.

Informacja prasowa